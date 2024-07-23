張頴康墮電騙陷阱自嘲始祖　「萬歲」無盡頭被罰守行為

藝人張頴康外表精明，但原來不擅理財，曾遇電騙兼胡亂「萬歲」，被太太罰守行為，每日限攞100元零用錢。未曾做過主角、被指是「萬年男二」的他，自我調侃：「我依家係『男四』添喎！大家見到我盡力演咪得囉！」

張頴康與太太麥雅緻是圈中模範夫妻，他與無綫熱播劇《反黑英雄》中的角色「威哥」相似，同樣愛錫家庭，卻笑言難以投入：「最唔同係我老婆唔麻煩。」提到劇中外母被騙財，他自爆多年前也曾遇過電騙，自嘲是「始祖」：「10幾年前，有個親戚打畀我，我當時瞓緊覺，佢話自己畀人捉咗，叫我過幾千蚊畀佢，我過完錢，佢轉頭又打嚟問我借，太太話唔可以，後來先發現係騙案。」

除墮入電騙陷阱外，頴康自認對金錢不敏感，有段時間甚至連八達通也遭太太沒收：「我有張自動增值八達通，有次我返廠遲到，於是『萬歲』請食飯，就企喺收銀機旁邊幫人畀錢，後來條隊愈排愈長，有好多唔相關嘅人排隊，我又照畀錢，自此張卡就被沒收咗。」他笑指之後每日只有100元零用錢，並守了行為多年後才取回八達通。

專心做好配角

他與太太多年來恩愛如昔，互將對方放在首位，他感恩太太為他創造了幸福家庭，問到多年來有否出現婚姻危機？他表示拍劇不如意時，會不停發放負能量影響夫妻關係，但太太會忍耐。

張頴康在太太心目中永遠排第一，但演藝事業卻被稱為「萬年男二」，他笑言：「我依家係『男四』添喎！大家見到我盡力演咪得囉！」他坦言有段時間想向前衝，近年卻有所頓悟：「前年返美國處理外父身後事，佢好鍾意許冠傑，我開車時聽番許冠傑嘅歌，其中一句歌詞『命裏有時終須有，命裏無時莫強求』，感覺好似係外父同我講咁，有啲嘢可能真係整定，可能條命唔係畀你做主角，不如畀心機做好配角。」

場地：鉄板燒．海賀Teppanyaki Kaika