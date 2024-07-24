【是日通勝】

農曆六月十九

甲辰年 辛未月 己丑日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：成服、除服

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：05、23、12

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：生活多阻滯，若不斷抱怨，只會影響心情。

金牛座：事業上得不到人脈支援，易變得孤掌難鳴。

雙子座：財運不錯，多與人合作，營商投資均有利。

巨蟹座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

獅子座：謹言慎行可避免得罪人，任性會招來苦果。

處女座：投資忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

天秤座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

天蠍座：該出手就別猶豫，機會是留給有勇氣的人。

人馬座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

山羊座：人情牌在職場上很有用，但應酬不宜太多。

水瓶座：待人接物勿太自我中心，要顧及別人感受。

雙魚座：愛情運上升，若有意中人勿錯過表白良機。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）豬 易上位

（跌）羊 桃花弱

鼠：幹勁十足，適合談生意，成事機會大。

牛：感情生變，不好好處理，後果很嚴重。

虎：做人切忌斤斤計較，才會有別人尊重。

兔：事業運向好，可望在工作上一展才華。

龍：精神緊張，勿把全副心思放在工作上。

蛇：春風滿面，易在應酬中吸引異性注意。

馬：理財要審慎，投資不動產勿輕舉妄動。

羊：是日沖煞，感情上遇挫折，內心忐忑。

猴：處理工作游刃有餘，易得到別人認同。

雞：財運不錯，做好理財規劃，易有得着。

狗：感情運不太順利，夫妻之間易有爭執。

豬：好好在工作上表現自己，上位不是夢。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

紫晶文昌塔

不少人都知道文昌塔可助旺功名事業，而紫晶則特別有利開發智慧與貴人運，因此注滿紫晶的文昌塔吉祥物，擺放在居所或辦公室，有助帶動室內的吉祥紫氣。

到底何謂紫氣？「紫氣東來」源自道教的典故，據說當時老子離開周朝朝廷，準備前往西邊的流沙國隱居，他所經之處，都有一道紫氣從東面移向西面，直達函谷關。當時周朝大夫尹喜善觀天上星際運行，預測將有聖人經過函谷關，於是辭去朝廷職務，要求到函谷關任職關令，並把函谷關一帶道路清潔灑淨，然後燒香進行齋戒沐浴儀式，誠心等候聖人。結果老子果然騎着青牛緩緩到來，尹喜並拜老子為師。

自始「紫氣東來」成為尊貴吉祥的象徵，甚至影響後來的文學作品，例如唐代杜甫的「西望瑤池降王母，東來紫氣滿函關」、清代洪昇的「紫氣東來，瑤池西望，翩翩青鳥庭前降」，後來民間更將紫氣比喻為祥瑞之氣。