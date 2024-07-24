王菲遭李亞鵬利用　「隔空對唱」博出位

樂壇天后王菲近日可謂相當惹火，日前被瘋傳11月將於上海開個唱，由於各界反應奇大，更出現騙徒炒賣假黃牛票，王菲經理人陳家瑛昨日發聲明闢謠。而王菲前夫李亞鵬卻在此時「加多腳」，與老婆海哈金喜開網上直播時，竟安排與王菲「隔空對唱」，被網民鬧爆「消費」前妻，為賺流量，不擇手段！

王菲多年來生活甚為低調，近日卻有傳她有意復出，早前陪女兒放假到台灣遊玩，表面探舊朋友邱瓈寬，其實是商討開騷，有人更指：「去台北見經理人的王菲，為演唱會商量了6小時情緒高漲。」即傳來王菲將於11月開巡唱，其中一站是上海，消息傳得言之鑿鑿，不少歌迷一心打算撲飛，捧場支持闊別舞台多年的王菲。不過，原來一切全屬流料。

由於各界都甚為關注王菲復出開騷，更有騙徒利用此事炒賣黃牛票，王菲經理人陳家瑛昨日發聲明澄清：「最近關於王菲已落實今年開演唱會的傳聞，屬於不實消息，王菲暫時並無計劃舉行任何形式的演唱會。」陳家瑛表示，想不到假消息竟會有人相信，各方不論是商業上合作的洽談單位，或是歌迷、朋友，都有緊張致電詢問是否實情，更有朋友指黃牛已經在售票，實在離譜：「我重申但凡有人假作主辦方聲稱主辦王菲演唱會，請勿相信……如有人表示可以代購王菲演唱會門票，都是騙子，千萬別中計。」

前夫被鬧無恥

假演唱會再加假黃牛票，王菲方面本來已不勝其煩，而王菲前夫李亞鵬竟在此時刻添煩添亂！他因做生意欠下4千萬元人民幣（約4,300萬港元），遭法院判決強制執行並限制高消費，近年加入直播帶貨行列賺外快。近日他與嫩妻海哈金喜一起直播時，竟播放王菲與陳奕迅的《因為愛情》，然後跟着唱，他負責唱男聲部分，並叫老婆唱女聲部分，情況令人感到尷尬，而海哈金喜更將「尷尬」升級，笑言：「我想讓菲姊跟你合唱。」於是開了王菲的聲音，讓李亞鵬與王菲「隔空對唱」，唱完之後，海哈金喜拍手大讚：「還是鵬哥跟菲姊唱得好。」

該直播出街後，網上瘋狂流傳，不少網民留言鬧爆李亞鵬「消費」前妻王菲，更有人指他是在學徐熙媛（大S）前夫汪小菲，為賺流量而不時提起前妻，有激進派更直指：「不提前妻過不了日子？賣不了貨」、「沒有底線，無恥！」不過亦有網民維護他，認為《因為愛情》是李亞鵬主演電影《將愛情進行到底》的主題曲，他獻唱這首歌並無不妥。

阿媽唔唱阿女唱 傳竇靖童10月上海開騷

王菲復出開演唱會的傳聞回響之大，就連被指是演唱會的舉行場地也被波及，因實在有太多垂詢，該場館都要特別在社交平台發文澄清一番，指2010年王菲巡唱上海站，首場確是在這場館舉行，但今次沒收過任何王菲開騷的消息，着大家切勿相信虛假訊息。

而內地媒體更指查實真正將在上海開騷的是王菲女兒竇靖童，並已於7月16日通告報批，將於10月26日在上海靜安體育中心體育館舉行。近年竇靖童都不停開騷，早前更於上海為台灣歌手魏如萱任演唱會嘉賓，為演唱會增加不少氣氛，事後魏如萱特別在社交平台多謝竇靖童前來，並令原本傷心的歌曲《晚安晚安》變得浪漫。