星玄｜陳瀅黑絲Look大玩下身失蹤　透紗上衣黑色Bra若隱若現

今日係7月24日農曆六月十九,今日幸運星係天秤座，幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。天秤座嘅陳瀅最近有北上發展嘅趨勢，仲同蔡潔、黃宗澤一齊去湖北開工，唔少內地嘅Fans都留言，期待可以多啲見到佢，而陳瀅呢排喺拍嘢嘅時候，大走性感風格，佢着住黑色背心加黑紗外套，唔單止下身失蹤，仲加上黑色絲襪大騷美腿，而另一套都好頂癮，黑色花紋透紗上衣，入面嘅黑色Bra若隱若現，仲有一套性感長裙，Deep V開到肚臍，開叉露出大長腿，陳瀅你樣靚身材正，今日咁幸運，事業一定會有新進展！

肖豬嘅朋友，好好在工作上表現自己，上位不是夢。肖豬嘅洪永城（Tony）同太太梁諾妍結婚3周年，太太玩個陷阱題諗住陰Tony，問話俾1億Tony同全世界最靚嘅女人，定係100萬但係繼續同太太喺埋一齊？Tony就話揀1億同全世界最靚嘅女人一齊，因為太太就係全世界最靚嘅女人，仲話可以將1億畀太太，呢個答應可以話答得滴水不漏，哄得太太不知幾開心，Tony你口才咁好要多加利用，喺工作時好好表現，一定可以成功上位！