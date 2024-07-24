童星讀名校好出路　妮妲莉與愛瑪沃森讀大學創出驕人成績

好多荷里活年輕的影星雖然要同時學業及事業兩忙，但仍然能兼顧到並在校內創出佳績。以下就是幾位曾於著名學府就讀的荷里活女星。

【哈佛大學】

位於美國麻省劍橋的「哈佛大學」（Harvard University）去年連續13年獲選為「世界最具影響力大學」，原來有好多童星出身的女星都讀過「哈佛」，例如奧斯卡金像影后妮妲莉寶文（Natalie Portman），她就是「哈佛」星級畢業生。她於1999年事業高峰時期入讀「哈佛」，她主修心理學並得到學士學位。她亦學習高級希伯來文學和神經生物學，並擔任美國猶太教授Alan Dershowitz的研究助理。除了「哈佛」之外，妮妲莉亦在「美國劇場跳舞工作坊」以及「Usdan創意演藝中心」讀芭蕾舞與現代舞。

除了妮妲莉寶文之外，美國女星美娜蘇雲露（Mira Sorvino）亦是「哈佛」畢業生。

【普林斯頓大學】

普林斯頓大學（Princeton University）位於美國新澤西州的普林斯頓市，是世界著名的私立研究型大學，根據2023/24年《福布斯》美國大學榜及《華爾街日報》美國大學榜，普林斯頓位列全美第一位。與妮妲莉同是童星出身的美國女星波姬小絲（Brooke Shields）於80年代走紅，1983年她毅然放棄如日方中的模特兒事業而入讀「Princeton U」。1987年，主修羅曼語族 （Romance languages）的波姬於大學獲學士學位。

【耶魯大學】

奧斯卡金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）與以上兩位女星一樣都是荷里活童星出身，她於洛杉磯長大並於當地做演員，她於當地就讀「法國國際學校」因而精通法語。1980年初茱迪於美國康乃狄克州紐希文市的耶魯大學（Yale University）就讀，並主修美國非裔文學，並獲取優異的成績。1997年，茱迪獲耶魯榮譽美術博士學位。2018年，她再授予耶魯大學本科生終身成就獎。

【布朗大學】

年幼時憑《哈利波特》（Harry Potter）「妙麗」一角而走紅的英國女星愛瑪沃森（Emma Watson）美貌與智慧並重，她的智商高達138屬資優生，她的高中成績優異，入讀美國名校布朗大學（Brown University），雖曾兩度因拍攝《哈利波特》而休學，最後卻完成英國文學學士課程，其間曾以交換生資格到牛津大學學習創意寫作。此外，她年幼時亦在劇場學校學過唱歌、跳舞及演技。