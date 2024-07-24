似足帶囡囡相睇　周吉佩唔做「呷醋外父」

歌手周吉佩（吉吉）與太太育有一雙子女，而囡囡包包雖然只是一名小三學生，但已開始擁有一夥少女心，偶像更是冼靖峰（Archie）﹗近日「廿四孝爸爸」吉吉悉心準備為包包預祝生日，更安排Archie驚喜現身，包包眼見偶像出現，二話不說表示﹕「我要同Archie坐﹗」二人不停合照之餘，包包更掏出手機與Archie研究，似乎相當投入「二人世界」。

包包全程笑到見牙唔見眼，更懶理旁人取笑她怕醜，想必這個生日相當難忘。吉吉事後於社交平台上載相關照片及短片開心share，又留言﹕「包姐終於同冼靖峰第一次見面嘞﹗包包好緊張，仲轉少女tone同偶像傾偈（真係頂佢唔順）…再次多謝池仔送呢個生日驚喜俾包姐﹗唔知點解有種阿爸幫個女去約相睇嘅感覺﹗」Archie即回應﹕「包姐開心就好了﹗預祝生日快樂﹗」

吉吉受訪則笑說﹕「其實包包同Archie之前都試過facetime嘞，個女讚Archie好靚仔喎。個女生日我咪問吓Archie嚟唔嚟食飯囉，估唔到佢一口答應，真係俾面。包包一見到偶像，語氣唔同晒之餘，又唔敢望人哋，之後兩個人握手，我咪笑佢返到屋企之後，應該成晚唔使洗手嘞，哈哈﹗（你唔呷醋？）唔會呀，反而覺得幾得意，第一次見到佢有呢個反應咋，大個女嘞。」