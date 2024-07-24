暑假好去處　一齊投入奧運熱潮

今個夏天，萬眾期待的四年一度世界體壇盛事即將舉行，掀起全城熱話。除了在家中觀賽之外，也可以去各大商場打卡玩樂，挑戰不同的運動項目。將軍澳中心不但有滑板夏令營，還會在奧運期間直播盛事；而Mikiki商場就以「Street Dance」為主題，有巴黎地標場景可以打卡之餘，更能欣賞本地街舞高手即場尬舞！

【將軍澳中心滑板夏令營】

萬眾矚目的奧運即將揭幕，在運動員準備得如火如荼的同時，市民也能以另一種方式投入參與！將軍澳中心由即日起至9月30日舉辦以極限運動為主題的「將軍澳中心滑板夏令營」，讓市民能夠展開一系列精彩且有難度的運動挑戰，與運動員一起揮灑汗水，全城投入奧運熱潮！位於G/F中庭的「SportXperience 挑戰站」給予大小朋友4個截然不同的運動挑戰體驗，有考驗速度與技巧的「挑戰街頭滑板」、「挑戰劍擊賽」和「挑戰賽艇」，更有能夠享受節奏與動感的「挑戰霹靂舞」。無論大人或小朋友都必定能夠尋找運動的樂趣，一同在場內熱鬥一番！除此之外，將軍澳中心更首次將活動延伸至星空花園，打造成滑板愛好者的夢幻勝地Sport Park，讓他們盡情體驗滑板運動的樂趣與刺激。全新星空花園滑板場設有5個刺激位，每一站都能為滑板愛好者帶來不一樣的挑戰和樂趣！為了加倍刺激感，將軍澳中心更與中國香港滑板聯合總會會長徐彥龍合作，打造期間限定的「滑板夏令營工作坊」，由專業教練親自教授滑板基礎技術，於場內盡情享受速度的刺激！爲了讓奧運熱潮持續燃燒，將軍澳中心將在奧運期間直播盛事，齊來一睹優秀運動員的英姿。

【Street Dance投入街舞狂熱】

霹靂舞 (Break Dance)今年更首度成為運動競賽項目，亮相國際大舞台，備受矚目！Mikiki由即日起日至8月11日期以「Street Dance@Mikiki」為主題，以多個巴黎地標場景注入街頭文化元素，包括有紅磨坊、巴黎鐵塔、心鎖橋、Hip Hop 塗鴉牆及法式咖啡廳等，配以多個「街舞」主題互動遊 戲區，一同投入街舞狂熱，來一趟活力巴黎動感之旅！ 此外，於7月27日至8月10日期間連續3個週末，Mikiki 將舉辦多場街舞表演，更邀得多名本地街舞高手即場尬舞，為普及本地街舞文化出一分力！霹靂舞項目將於8月10日正式登上世界體育舞台，香港霹靂舞運動員曾子驊 (B-Boy Think) 將會現身 Mikiki 霹靂舞 Battle 示範賽現場表演及講解霹靂舞賽制，加深大家對街舞的認識， 從而可以更投入欣賞同日稍後時間舉行的霹靂舞賽事。而狄易達軍團亦會現場進行 Battle 示 範賽，當然少不了霹靂舞體驗工作坊，教授多個霹靂舞動作，讓大眾一同感受街舞的樂趣！