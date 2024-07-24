【簡潔生活學】晾衫新發現

天氣實在太熱，出外不久，就已經大汗疊細汗，全身濕透，加上近期驟晴驟雨，衣物不是沾滿汗水就是雨水，所以洗衣機每日最少「走一轉」，以避免細菌孳生及一屋臭汗味。

不過，香港的居住環境，未必有天台或者露台，可以晾曬衣物，被迫要晾在室內，容易造成霉噏味，想加快乾透，惟有開抽濕機或用循環扇吹乾。

說起循環扇，很多人都不知道跟傳統的電風扇有甚麼分別，除了外觀上，最明顯是球狀或筒狀，其餘設計都略有分別，例如，風葉數量比傳統風扇較少，但面積卻較大，主要為製造螺旋柱狀的氣流，帶動較遠的空氣流動，即加快室內空氣對流，若配合冷/暖氣使用，便可加速室內的溫度升降，進而節省電費。若用來乾衣服的話，更可縮短晾乾時間，相對抽濕機，體積固然更輕巧，價錢也較便宜，不過，也要視乎實際需要，如果居住環境偏潮濕，使用抽濕機效果會較佳。

說起洗衣晾衣，最近無意中在一個日本網站見到一款「瞬間即可懸掛不銹鋼衣架」，這款衣架設計最精妙之處，只需要單手「一捻」，就可以輕鬆穿過衣領，避免因拉扯令領口變形，而收衫時，亦只需「一捻」，衣服便快速脫落，單手都可以輕鬆完成「晾衫收衫」程序，可以說是懶人恩物！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

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