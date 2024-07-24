神級主持背後　頂級食府大公開

所謂「民以食為天」，即使語言可能不通，美食總能把人凝聚在一起，這亦解釋了為何美食真人Show等節目大受歡迎。這類節目不但令觀眾口角流涎，更捧紅了不少米芝蓮星級主持人，而歡眾或許好奇，由他們主理的餐廳又是怎樣精彩呢？今次就帶大家走進其中三間，每間都大有來頭，自詡吃貨絕對要見識一下！

法國：地獄廚神主理 粹取龍蝦精華

「地獄廚神」Gordon Ramsay憑知名料理實境節目《Hell's Kitchen》而聞名於世，廚藝高超但作風辛辣，毒舌形象叫觀眾又愛又恨。他的餐廳遍布全球，其中不乏米芝蓮星級，位於法國波爾多洲際大酒店的Le Pressoir d'Argent便是其一。餐廳成立於2015年，屬廚神第三間法國餐廳，並在2016年首次獲得米芝蓮二星評價。設於酒店二樓擁有專用升降機，接待員會在地面先跟客人打招呼，再由二樓的服務員安排入座，全個過程盡享尊貴。內部面積不大，唯設計風格簡約優雅，讓人感到舒適放鬆。

出生於蘇格蘭的Gordon非常尊重產品的原汁原味，餐單與主廚Gilad Peled共同研發，旨在向當地食材致敬，譬如吉倫特省的黑松露、夏朗德的鵝肝、亞奎丹的金色小牛肉，以及布列塔尼龍蝦都在餐單之中。這裏提供超過1,000瓶葡萄酒選擇，其中三分之二來自波爾多，同時配酒方式有兩種，一是上菜前預先告知和解釋配酒；另一種則以蒙瓶方式進行，待食客吃過一道菜後，才由侍酒師開估和解釋配搭，令用餐增添玩味及神秘感。此外，由法國頂級百年銀器品牌Christofle限量製造的龍蝦機是此店的鎮店之寶，價值逾百萬港元，全球僅有五台，能把龍蝦壓榨成汁，經此烹調調味研製的龍蝦美饌，分外鮮甜香濃！

美國：紐約人氣麵店 必食豬肉刈包

《美食不美》（Ugly Delicious）是美籍韓裔主廚張錫鎬David Chang在串流平台的人氣飲食節目，節目中他尋訪世界美食，從中探討各地文化差異。這位米芝蓮二星名廚本身是Momofuku集團創辦人，旗下最受歡迎的餐廳首推位於紐約上城區的Momofuku Noodle Bar，店內從桌椅到牆面都採用原木色系，線條簡單乾脆，縱然未至於富麗堂皇，卻無阻食客慕名而至，門外經常大排長龍。這裏另一特色是設有開放式廚房，整個烹調過程一目了然，食客可與廚師交流，分外有參與感。

餐廳以拉麵作主打，融合了北美和韓式元素，招牌口味的大蒜雞肉拉麵湯頭清甜中微微蒜辣味，麵條彈牙又有嚼勁。來到必食的豬肉刈包，蒸包夾住五花肉、切絲的肩膀肉、青葱、魚板、海苔及冰鎮小黃瓜，再伴以特製辣椒醬，肉質鮮美入口即化，辣得來不油膩，叫人吃得過癮！此外，這裏還有烤豬、炸雞、咖喱飯等料理，其中烤豬要事先預約才吃得到，乳豬原隻上桌，吃時拆起酥脆豬皮再放入熱葱煎餅內，配上醬汁和烤木薯粉，食法破格新穎。

美國：第一海鮮殿堂 呈現無瑕鮮美

說到海鮮，Eric Ripert是公認的「魔術師」主廚，他一連三季主持的《Avec Eric》帶領觀眾到世界各地尋找高質食材，並以最地道的方式烹調美食。他唯一主理的餐廳Le Bernardin位於紐約曼哈頓，被譽為全世界最會烹調海鮮的餐廳，曾連續兩年入選La Liste全球最佳1,000家餐廳榜首，並於2005年獲得米芝蓮三星殊榮。餐廳供應最基本的四道菜晚餐價格僅為二百多美元，比同級餐廳相宜不少，讓它更讓人趨之若鶩，一般要提前一個月才能成功預訂。

Eric料理風格以簡約為主，沒有法菜的複雜擺盤，也沒有分子料理讓人摸不着頭腦的配搭。有說紐約最好的魚獲都在此店，煮法分為幾乎全生、微微處理、稍微烹調三大類，入口是完全的鮮味。招牌菜海螯蝦被日本漁民譽為極上海鮮珍品，肉質比龍蝦肉更為細緻彈牙，配上鵝肝醬，最後淋上紅酒醋，多重口感讓人齒頰留香。其他名菜還包括扇貝配伊朗Osetra鱘魚魚子醬、斑紋黃道蟹蟹肉餅佐拌黑米和青木瓜杧果沙律、多佛比目魚扒與杏仁焦奶油醬汁等，完全是海鮮饗宴。