Jeremy嘲乸型患驚恐症　自認下弦唔認低威

男圑MIRROR成員Jeremy借新歌為自己「解毒」，自爆曾因被嘲諷為「乸型」及唱技差而爆喊或出現驚恐症狀，要向圈中的「社工」求助，他更直認是隊員的「下弦成員」，雖然屬實但不代表能力低，且毋懼遭質疑性取向，外柔內剛的他令人刮目相看。

Jeremy（李駿傑）推出今年第二首派台歌《TOXICI》，以音樂為深受負評困擾者減壓，他接受東網專訪時表示：「負面能量變成毒素咁侵食人，我想首歌可以幫人分辨同排出毒素，我唔係叫大家同呢啲嘢打過，而係強大自己個心再去面對。」他直言也曾被霸凌傷害過，最慘一次試過當場爆喊：「因為我比較斯文、靜啲同陰聲細聲，小學時同學講我係『乸型』，其他同學鬧爆佢，搞到佢走埋嚟同我道歉，以前我好介意，會刻意令自己Man啲，但依家接受到，呢啲只係唔理解下情況嘅語言。」

問到入行後可再遇上毒舌？他直認出道時曾因抵受不住刻意批評而恐懼唱歌：「我好重視對我唱歌嘅評價，但我明明好努力，但外界對好多質疑，搞到我有一段時間好驚唱歌，記得有次錄圑歌前，焦慮到搵曾經做過社工嘅吳林峰開解，佢幫咗我好多外，身邊嘅隊友、監製都畀咗好正能量我。」

Jeremy加入MIRROR後，5年來一直被貶為「6下弦」成員之一，對於長期遭睇低一線，客觀的他謂接受現實：「雖然咁講唔係幾好，我的確唔係最Top嗰幾個，有比較就有呢樣嘢，但我接受呢個排名唔代表我就係『下弦』，心態好緊要。」他又謂感迷茫時會睇心靈雞湯書療愈，其中有句金句覺得受用無窮，明白做比講易的他說：「我改變唔到呢個世界，但可以改變自己，我都經過咗一段好長嘅時間去令自己接受。」

但當被讚跟「上弦」一樣有機會開個唱，在《叱咤》及《CHILL CLUB》頒獎禮中摘下新人金獎，已有能力升呢為「上弦」，他謙稱只是幸運，又誇隊中每位成員都有不同的發光點：「我行咗啱自己條路啫，但唔代表我一定要爬過或贏過晒其他人，因為就算我贏過晒呢11個人又點呀，呢個世界仲有千千萬萬嘅Artist喺度，唔通我一個個爬過晒佢哋？我只有做得更好，我到達自到嘅目標就係叻。」

現年28歲的他鮮有緋聞，原來跟姜濤同是「AO」之身，中學時曾拍過4日拖：「我哋冇做過啲嘢，只係拖手睇個戲，之後就所謂嘅分手，之後冇拍過，我係被暗戀都Feel唔到嗰啲人。」問可擔心被誤會性取向？他大方謂不要緊，覺得是平常事。

Stylist: PIPA Creative

場地：BLACKROOM @blackroomhk