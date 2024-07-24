美麗華偕阿根廷駐港領事館　推南美深度遊

【特約報道】比起到日韓等亞洲國家吃喝玩樂，近年大受香港人歡迎的是到歐美國家深度遊，深入體驗當地的風土民情、自然景觀等，尤其是位於南美的阿根廷，更是不少人的夢幻國度。有見及此，美麗華旅遊獲阿根廷駐香港領事館全力支持，推出多個「南美深度遊」旅行團，遍布南美多個國家，除了阿根廷之外，還可暢遊巴西、秘魯、智利等地，品嘗美食之餘，又能欣賞著名的探戈舞蹈表演等，行程相當豐富。

航程便利 一生必去

今次美麗華與阿根廷駐香港領事館攜手合作，推出「阿根廷夢幻冰河之旅」和多個「南美深度遊」旅行團，行程由13天至29天不等，走訪南美多個國家，例如阿根廷、巴西、秘魯、玻利維亞、智利、烏拉圭和哥倫比亞等，並會選乘阿聯酋航空和南美航空，其中南美航空是南美洲規模最大的航空公司，飛航網絡遍及整個南美洲，是前往南美旅遊最便利的選擇。

美麗華旅遊總經理李振庭表示：「近年掀起一股南美旅遊熱潮，我們主辦南美團多年，每年參加人數節節上升。主要受惠於航空公司飛航網絡的便利，例如阿聯酋航空經杜拜去南美、南美航空提供遍及整個南美洲的內陸機，前往南美國家旅遊比以往方便輕鬆，價格亦比較實惠，不再是遙不可及。而且旅行團提供安全暢順的行程及交通安排，沿途有領隊、導遊照顧及打點一切，相信這股熱潮會延續。南美團的客群亦有年輕化的趨勢，向往深入探索獨特的南美風情及文化。」更揚言「一生人必定要去一次」！

自然遺產 佳餚巡禮

其中「阿根廷夢幻冰河之旅」會途徑多個享負盛名的特色景點，包括位於阿根廷南部的莫雷諾大冰川，已被列為聯合國世界遺產，整個冰川國家公園由47個冰川組成，是世界上除了南極和格陵蘭以外最大的冰川，面積達250平方公里。旅程會乘坐觀光船極近距離地觀看冰川，亦可自由步行至觀景台從不同角度觀賞冰川，期間更不時可聽到冰川崩裂、冰塊落入湖中的聲音，並可欣賞冰川在陽關的折射和湖水的映襯下，所散發出的耀目藍光，場面極為震撼壯觀。

還有位於阿根廷與巴西邊境的伊瓜蘇大瀑布，是世界三大瀑布且同為聯合國世界遺產，並是由275個大小瀑布或急流組成。旅程中會乘坐小火車漫遊國家公園進入阿根廷境內，近距離觀賞最壯觀的「魔鬼咽喉」一段瀑布區，指定團隊更特別安排直升機，從另一角度觀賞無與倫比的大瀑布，相信現場親身觀看會更感壯麗。與此同時，旅行團還會到阿根廷的首都布宜諾斯艾利斯，遊覽的當地名勝，包括有保加區彩色小屋、高卓人牧場、七月九日大道、國會大廈等，更可以觀賞到阿根廷的國粹探戈舞蹈表演，以及品嘗當地牛扒，讓旅客玩得盡興、吃得痛快。

阿根廷及南美深度遊

1.【阿根廷、巴西】13/14天夢幻冰河之旅 UCAA13/14

阿根廷（布宜諾斯艾利斯、冰川國家公園、伊瓜蘇大瀑布）、巴西（里約熱內盧）

出發日期： 2024年9月1日至2025年4月30日

價格：每位HK$53,999起

2.【阿根廷、玻利維亞】13天團 UCAG13

出發日期： 2024年9月1日至2025年4月30日

價格：每位HK$55,999起

3.【秘魯、玻利維亞】13天深度遊 UBOA13

出發日期： 2024年11月1日至2025年4月30日

價格：每位HK$49,399起

4) 南美四國【阿根廷、巴西、秘魯、智利】嘉年華冠軍巡遊賽/Backstage 體驗

20 天團 UCAC20

出發日期： 2025年1月25日

每位HK$139,999起

5) 南美三國【秘魯、玻利維亞、巴西】嘉年華冠軍巡遊賽 21 天深度遊 UCBB21

出發日期： 2025年2月19日

價格：每位HK$148,999起

6) 南美六國【阿根廷、巴西、秘魯、玻利維亞、智利、烏拉圭】嘉年華 Backstage

體驗 23 天團 UCBB23

出發日期： 2024年12月22日

價格：每位HK$149,999起

7) 南美六國【阿根廷、巴西、秘魯、玻利維亞、智利、烏拉圭】嘉年華冠軍巡遊賽

29 天團 UCBB29

出發日期： 2025年3月3日

價格：每位HK$189,999起