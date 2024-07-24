馬國明3句不離湯洛雯　爆老婆廣告費夠養起頭家

視帝馬國明出席宣傳香港品牌活動，在台上3度提及太太湯洛雯，指受她影響愛上網購，而太太偏愛在網上買衫及飾品，又指如直播帶貨護膚品時，會先請太太試用。講到三句不離太太，他繼續大談愛妻說：「我以前冇呢個習慣，但受佢影響，發覺網購好方便，揀啱先再去實體店再睇，慳番好多時間，我唔係富三代，唔係咁多時間行街，要開工嘛，但暫時未需要買BB嘢。」

而他最鍾意在網上訂購傳統擺設，自認傳統兼老土：「會買福祿壽嗰啲，不過係潮同卡通版。（有冇買多仔佛？）我阿媽屋企有，唔介意朋友送，唔會嫌老土，覺得中國傳統要保留，譬如新年派利是嗰啲。」

對於被讚以粉藍色西裝上陣特別帥氣，他就說是時裝設計師朋友的功勞，又自嘲以往造型經常出事：「時裝啲嘢我識條鐵咩。」同時太太也會為他置裝，再讚太太好厲害，一個人在家中拍網上廣告，他說：「以前佢會叫經理人幫手拍片，但依家發展到佢自己都得，添咗好多靚器材，自己打燈，拍攝，再剪片做剪接加埋字幕。（太太一個人賺埋廣告費喎？）係呀，佢可以幫我拍埋廣告，仲可以養埋我，但我係傳統男人，都有畀家用嘅，佢成日都講我啲錢係佢啲錢，佢啲錢係自己錢。」另外，他雖然在無綫新劇《巨塔之后》擔任客串角色，但稍後將和蕭正楠返內地趕開工。