鍾柔美不覺被炎明熹搶風頭　羅毓儀自爆拍拖經驗達「A380」

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi )和羅毓儀今日（24日）到新城電台接受《Z世代咪高峰會》節目訪問宣傳新歌。

Yumi指自己自演唱會後未有時間休息，透露自己平時要睡足10小時，最高睡眠紀錄是18小時，而且接下來要趕在姚焯菲離開香港前完成新歌《CYA》的MV拍攝，並且即將與前輩邵美琪開拍新劇《卧底嬌娃》，劇中Yumi將會飾演對方的女兒，不過就未收到劇本，據知今次自己會有較重的戲分，所以都好緊張，自言拍戲不是自己的強項：「我都好驚會好辛苦，自己平時都有留意邵美琪前輩嘅作品，我對上一次拍劇已經係《青春本我》。」

講到炎明熹早前現身她和詹天文與姚焯菲三人的演唱會，成全場焦點，Yumi表示不覺得對方出現搶風頭：「佢有入嚟後台探班，我哋都傾咗一輪計，覺得大家都成長咗好多。」又表示希望之後「After Class 」四人可以再合作，至於演唱會當晚誰撮合炎明熹和樂易玲合照就不清楚。

羅毓儀會在節目中分享自己的16型人格測試，透露自己是「調停者」，表示自己偏向憑直覺行事，注重人與人之間的關係，做事靈活。她又自稱是「高敏」人，容易察覺到別人的情緒，問到她能否精準察覺身邊追求者？她笑言「都知道嘅」，又自認是「戀愛腦」，指自己拍拖經驗為「A380」，表示過往的男朋友都有一技之長，現在身為歌手都希望能夠找到同樣是創作類型的異性，大家能夠透過作品作深層交流。提到距離與前男友分手已經有一段時間，她指還未準備好開展新感情，並表示現在身邊暫時沒有追求者。