奶味細摺　合埋仲好用？

一直以來摺芒手機賣點都是內部摺屏，機面外屏只是「配角」。小米首部細摺手機Xiaomi MIX Flip偏偏以外屏做賣點，首先它的尺寸達4.01吋，幾乎打爆整個機面，而且解像度及更新率分別達1,392 × 1208及120Hz，峰值亮度更達3,000nit，戶外觀看一清二楚。另外操作如內屏般靈活，例如下滑叫出控制中心、懂得自動旋轉、提供全屏幕鍵盤、預載多個動態小工具、對應自拍及化妝模式，加上「冧」死囡的萌寵鎖定畫面，毋須揭開已包辦大部分操作。它還內置了雙振膜偶極子聽筒，合蓋一樣可以聽電話，較很多細摺要免持通話方便。

傳統摺機受空間所限，影相功能較雞肋。此機卻搭載Leica光學Summilux鏡頭，支援5,000萬像素f1.7大光圈及47mm黃金焦段，配合「大師人像」引擎，可拍出奶味十足的人像相片。內屏則有6.86吋之大，彎摺壽命超過50萬次，更通過SGS高可靠性摺疊品質金標認證。效能方面由S8 Gen 3八核心處理器及12GB RAM包辦，在3,500mm2大面積VC散熱系統加持下，性能媲美電競手機。其他規格包括雙卡雙待、4,780mAh電池及67W超級快充等；美中不足是只有512GB一款容量，又不具防水能力。

同場加映：AI人像專家

同場OPPO新機Reno12和Reno12 Pro大玩AI功能，透過人工智能可一鍵清走相片路人；高清修復面部輪廓及毛髮細節，利用AI Studio把人像創建為藝術肖像，以及識別屏幕內容，再快速生成內容摘要等。兩部機均採用了高強度合金框架，強化了防摔、防壓和IP65防水能力，並同樣配備6.7吋120Hz OLED屏幕、MTK7300處理器及80W快充5,000mAh電池；其中Pro機型配備了5,000萬像素人像、OIS主攝及自動對焦自拍鏡頭，同時容量達512GB，較256GB的標準版大。