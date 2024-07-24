歐陽娜娜羅馬街頭被捕獲　零濾鏡同自己Po相判若兩人

台灣女星歐陽娜娜近期在世界各地旅遊，日前到意大利參加大提琴夏令營，卻被目擊與緋聞男友、內地樂團鼓手安雨一同現身在羅馬街頭。如今又有網友晒出同樣在羅馬巧遇歐陽娜娜的正面照，不過因為未開濾鏡，對比歐陽娜娜先前PO出身穿同一套服裝的自拍，有不小落差。

網友在社交網分享自己在羅馬巧遇歐陽娜娜的照片，可見和朋友走在一塊兒的娜娜，穿米白色皺褶低胸上衣搭配闊腿褲，露出纖細蠻腰。不過在沒有濾鏡和修圖下，加上畫質不佳，對比娜娜自己上傳的「精修」版本，看起來明顯有落差。因此有部分酸民忍不住狂寸：「這是同一人？」、「判若兩人了！」但也有粉絲替娜娜打抱不平：「隨便抓拍而已，要多精緻」、「畫面都失真了！」

不過娜娜似乎一舉一動都被許多人留意，感情方面亦是如此。尤其她長相甜美、個性開朗，自出道以來異性緣相當好；曾與男星劉昊然、名導演陳凱歌兒子陳飛宇、新生代演員翟子路等人傳出緋聞。如今與安雨爆出戀情，甚至被目擊她在意大利參加大提琴夏令營的路上，安雨也在旁陪伴。

據知兩人是在音樂節目《樂隊的夏天》相識，而男方曾到荷蘭阿姆斯特丹音樂學院進修，彼此有類似的音樂背景，才擦出愛火，於今年4月傳出戀情，之後被發現雙方有許多同款手鍊、衣服，甚至多次到同一地點旅遊。