高鈞賢轉行做地產佬？叫你估價大圍樓盤

前香港先生冠軍高鈞賢去年憑無綫台慶劇《新聞女王》中飾演暖男律師而人氣急升，成功吸引不少內地粉絲關注，他近日亦有參演新劇《刑偵12》。然而，他亦有積極直播帶貨，經營社交平台，他日前分享了一條睇樓片，並寫道：「拍片帶你們看看香港房子🏠在寸土寸金的香港一套Loft的小型公寓大概值多少錢？租金需要2xxxx/月！！額外還有個可以BBQ的花園，如果你在香港生活or工作你會怎麼選擇？第一次像是做房屋經紀你們覺得我合不合格🤣」

片中高鈞賢化身地產經紀，帶大家睇一個位於大圍的樓盤，他透露今次是參觀朋友投資層樓，可見單位是分層設計，屋內裝修簡約，設有開放式廚房，設備齊全。下層是客廳，上層是睡房，但空間不算大，只夠位擺單人床，而衣帽間同洗手間就位於上層，另外單位還設有一個特色大露台花園，空間十分大，適合BBQ，不過高鈞賢就笑言：「好搞笑就係呢個露台大過間屋，BBQ又舒服過喺屋企瞓覺，但係都幾好嘅。」

高鈞賢認為該單位適合情侶或夫婦居住，尤其是大露台更適合寵物，但他就覺得樓盤不夠方便，離市區比較遠，所以只給6分，最後他更讓網民估下樓價，當中有人估計約400至600萬，但他就回覆表示不止。而翻查網上資料，片中所示應該是位於大圍的樓盤，而高鈞賢介紹的同類型單位實用面積516呎，叫價880萬港元，網民都紛紛留言感嘆：「真的寸土寸金。」