陳茵媺單拖帶3子女返加拿大嗌辛苦　隔空向陳豪求救

港姐陳茵媺（Aimee）與陳豪婚後四年抱三，包括大仔Aiden、二仔Nathan及細女Camilla。加拿大出身的陳茵媺，不時一拖三個小朋友外出，經驗豐富。今年趁着暑假，她單拖帶着三個朋友返加拿大。陳茵媺透過社交平台分享了與小朋友在當地在玩攤位遊戲的相片，玩得相當盡興。

雖然已習慣照顧3名子女，但今次行程因天氣係，令她感到額外吃力，並有微言表示：在烈日下快要溶化，即使買了沙冰和士多啤梨雪糕漏斗蛋糕消暑，但都吃不消，更笑言快掛念她的「夥伴」陳豪。

相中所見，Aiden和Nathan熱到面容扭曲不停喝沙冰，Camilla則表情多多，似乎十分享受。她為拍攝中的陳茵媺拿沙冰，在影中更見有人向媽咪遞上飲品，十分乖巧有愛。陳茵媺亦有回應網民提問，表示：「是的！喜歡夏天的時光！但不是這炎熱的太陽」。她又指本來想試很多不同扒類，但因會排很久，擔心會熱死。

其實，陳豪早前出席活動時，曾表示要留港工作及Stand by，也要忙於咖啡生意及商演，故此一整個月都要「Home alone」，只能與家人視訊通話保持聯絡。