楊思琦籲「少說話積口德」　梁思浩8個字回敬

藝人歐陽震華今晚（24日）作嘉賓現身由梁思浩主持的TVB Plus節目《直播靈接觸》。梁思浩表示與歐陽震華的太太在18歲時已經認識，是好閨密。問到歐陽震華有沒有黑歷史？歐陽震華立即作狀威脅說：「得兩個鐘，你重新搵得切嘉賓咩？」梁思浩聞言後笑說：「佢喺我心目中冇黑歷史。」而歐陽震華隨後補充指不要放大別人的缺點，盡量看別人的優點。講到二人私下約食飯，歐陽震華笑言和梁思浩聚會從來不會和對方聊天，只會和其他人傾偈，不過他很佩服梁思浩經常做義工幫人。

提到歐陽震華近日簽約英皇，他就指想轉換工作環境，又言不能透露工作安排：「呢啲係商業機密，娛樂圈有句說話，未收到首期都唔好講住，就算你簽咗合約，最後都可以搞散。」至於28日的生日，歐陽震華就稱疫情仍然好反覆，加上與太太生日相近，所以打算一次過慶祝。問到生日願望，他就指想世界和平：「睇到咁多負面新聞真係好影響自己心情，睇多啲好嘅新聞人都開心啲，內分泌都會好啲。」

至於近日楊思琦在網上發文反擊梁思浩，梁思浩就表明不會再發表任何意見：「我唔講啦，漫無目的。」