升Cup變乳神　名利雙收

名利雙收係唔少模特兒嘅目標，只係為咗能夠兩者兼得，佢哋可以去到幾盡呢？相信喺呢位來自英國嘅Sophie Reade身上可以搵到答案。

奪得冠軍

做人要有目標，相信唔少人都會認同，而出生於英國柴郡楠特威奇嘅Sophie Reade，佢嘅目標好簡單，就係希望能夠名成利就。就咁睇，目標好似好空泛，但其實Sophie Reade早已有晒全盤計劃，皆因佢對自己嘅外形相當有信心，不但魅力過人，加埋前凸後趷嘅身材，足以令佢贏在起跑線，故此高中畢業之後，佢便投身性感模特兒界，憑住為著名男士雜誌拍攝一系列大尺度寫真，令佢獲取唔少人氣，成功喺英國模界站穩陣腳。

但係佢覺得咁樣仍然未夠，為咗令事業更上一層樓，便決定參加著名真人騷氣節目《Big Brother》，結果憑住出眾外形及出色表現，打低其他參賽者脫穎而出，最終成功奪得冠軍，一舉成名！

強勢吸金

之後Sophie Reade挾住冠軍之名及強勁人氣，轉戰四仔界，並且開設埋OnlyFans帳號為會員獻上全裸寫真，實行全力吸金。與此同時，佢為胸部進行升Cup，由原本嘅E奶升呢到G奶。要知道如此激凸嘅胸器，加上本身嘅人氣，令佢嘅網紅事業唔止發展得相當好，四仔作品更係賣個滿堂紅。

不過就算再紅嘅明星，都總會有人氣下滑嘅時候，而為咗令自己嘅事業回復顛峰，Sophie Reade決定又一次為胸部進行升Cup，變成相當誇張嘅37J，每邊奶幾乎大過個頭！佢坦言之所以愈變愈大，除咗吸引男士嘅目光，亦因為佢深明由第一日踏上性感之路開始，就冇退路，只有不斷進步至能做得更好。姑勿論佢出發點如何，只知佢憑住呢對大燈，被網民封為英國乳神。

Profile

出生地：英國

身高：167cm

三圍：37J-26-36

憑住一對J Cup爆乳，不但令Sophie Reade嘅網紅事業「錢」途光明，連帶佢嘅脫界事業再創高峰。不過近年佢嘅四仔演出大幅減產，對四仔迷嚟講都幾可惜！