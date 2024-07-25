【是日通勝】

農曆六月二十

甲辰年 辛未月 庚寅日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：交易、安床、立約

忌：祭祀、安門、祈福

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：35、04、42

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：運勢普通，不用介懷，凡事向好的方面想！

金牛座：碰到棘手問題，謀事阻力大，勿自亂陣腳。

雙子座：勿高估自己的辦事能力，以免身體吃不消。

巨蟹座：幸運指數居首位，理財投資有望嘗到甜頭。

獅子座：心急易犯錯，處理投資問題最好從長計議。

處女座：頭腦精明，把精力放在事業上，易獲佳績。

天秤座：節約不必要開支，財政上可立於不敗之地。

天蠍座：財運一般，花錢欲望太大，小心入不敷支。

人馬座：跟伴侶作深入對話，雙方關係跨前一大步！

山羊座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

水瓶座：財運上升，投資可望獲利，但要見好即收。

雙魚座：小心駛得萬年船，謀事謹慎一點就無問題。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 財運旺

（跌）猴 人緣差

鼠：可通過投資賺外快，但必須注意風險。

牛：工作運不錯，提起精神好好表現自己。

虎：一人讓一步，是化解感情問題的良策。

兔：感情問題要及早正視，逃避沒有好處。

龍：對升職加薪抱有期望，先做好本分吧！

蛇：幫助人也要量力而為，否則會有麻煩。

馬：求財機會陸續有來，沒必要太過心急。

羊：只要保持專注，工作上會有進步空間。

猴：是日沖煞，感情運差，已婚者要小心。

雞：出外靠朋友，跟同事相處不宜太吝嗇。

狗：在工作上爭取好表現，才有本錢上位！

豬：理財上不乏靈感，收入可望顯著提升。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

容易相信他人的面相

從面相可以看出一個人的性格特徵，有些人容易相信別人，也有些人的疑心較重，那麼容易相信他人的面相又有哪些特徵呢？

1.眼神飄浮不定

面相學上有句話叫「眼不定則心不定」，眼神飄浮不定一般是指眼睛不集中，眼神不停地往四處亂看，往往是缺乏自信、內心充滿矛盾和不安的表現。

2.法令紋很淺

在相學上，法令紋象徵一個人發號施令之能力，以及是否有強大的支配力。法令紋淺薄的人，往往處事不夠果斷，尤其在做決策時，顯得優柔寡斷，易受身邊人或環境因素影響而改變思維，容易相信他人，定力不足。

3.人中短小

面相學認為人中短小的人，做事較情緒化，最大缺點就是只喜歡聽讚美和恭維說話，若有人灌迷湯、拍馬屁，不管對方出於真心誠意或欺騙謊言，容易被人牽着鼻子走。

4.大眼睛

一般大眼睛的人，性格活躍，大大咧咧，不會隱瞞心思，非常願意相信別人，即使面對不相識的人，也毫無防備之心。