歐美巨星沖涼百態︱謝茜嘉邊沖邊食　麥當娜偏愛順個「便」

正所謂「一樣米養百樣人」，好多歐美名人紅星都有自己沖涼的獨特習慣，其中有明星自爆邊沖涼邊食嘢，咁都得？！

荷里活女星謝茜嘉比爾（Jessica Biel）正正常常，但原來她沖涼時有個怪習慣，就是邊沖涼邊進食！她受訪時自爆除了愛食嘢之外，沖涼時亦愛歎咖啡。她表示：「我好興奮所有人對我沖涼時食嘢感興趣。我真係好想開始一個『沖涼進食』嘅運動。我認為對一啲一心多用嘅人嚟講係一件好事。」而她更建議有興趣「沖涼食嘢」的人士每次必定要保持不開口，否則會令沖涼水入口，亦盡量不要令零食入水否則會好難食。

謝茜嘉愛「沖食」，英國女主持Amanda Holden卻好「性」！她曾於訪問中自爆愛沖涼時與老公Chris搞嘢。

至於美國流行音樂女王麥當娜（Madonna）就自爆偏愛於沖涼時小便，她更揚言邊沖邊小便的感覺好好。她更解釋說：「佢（尿液）可以對抗香港腳。尿液就好像一種防腐劑，因為佢與體內嘅酵素有關。」除了娜姐之外，Kendall與Kylie Jenner的變性人父親Caitlyn Jenner亦曾在節目自爆愛沖涼時小便。