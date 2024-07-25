姚子羚睇淡離巢潮　留守娘家爭「后」座

藝人姚子羚近日於無綫劇集《反黑英雄》飾演黑幫大嫂，演技大爆發獲網民激讚，更力推她做今屆視后，她表示能夠在大家心中達到視后水準已經好開心：「我冇諗太多，唔會每拍一部劇都諗住要拎視后，不過當然如果有依個機會係開心嘅，但下半年有其他劇會陸續出街，亦都有好好嘅女角色會出現，例如楊茜堯、胡定欣佢哋飾演嘅角色。」又言只要觀眾認同她達到「視后」這一個水準已經足夠，但如果有獎就錦上添花，讓人生多了一件事可以回憶，是一個實在的肯定：「每年最佳男女主角得一個，當你有機會入圍去角逐，就已經代表咗你係嗰個行列嘅人。」

提到無綫最近不斷有資深的藝人離巢，姚子羚笑言自己都是一位「老人」，表示舊人離開，新人加入是正常現象：「我相信唔係得我哋，每間公司去到一個階段都有人走，同埋隨住一個年紀上嘅增長需求嘅嘢都唔同，咁人哋就會選擇去行其他嘅路，舊人離開，有新人入嚟係一個循環，冇停止過。（你自己會唔會想離開另覓發展？）我暫時都有好好嘅工作機會，雖然產量唔多，同埋暫時都冇諗咁多嘢，因為仲有約，將來事將來先諗，希望再有多啲知名度先。」又言現在最想完成的工作是和一班好姊妹完成「胡說八道」演唱會，並且想挑戰舞台劇：「因為舞台劇嘅演出係冇Take Two，每一場公演都要做好，唔似我哋拍劇可以剪輯，所以我覺得舞台劇係一個幾好嘅磨練。」

現年43歲的姚子羚長期未再傳出戀情，問到會否隨着年紀增長愈來愈心急找另一半？她說：「其實同年紀冇關係，唔代表你年輕嘅時候就唔需要人陪伴，不過唔同年齡，想搵嘅對象要求都會唔同，依家嘅我最主要係搵到一個同你心靈溝通得到，思想上相近一啲，價值觀好相似嘅人。」又言結婚對她而言，對象必須是一位可以白頭偕老和不離不棄的人，而且結婚生小孩不是她人生清單必做的事：「有啲嘢唔到你諗，特別係感情，工作可以努力爭取，但拍拖唔得，真係要大家合眼緣，大家真係要相處過，同埋要磨合過。」

Hair: Taylor Wan@Leonardo 3 hair corner

Makeup: Henry Li