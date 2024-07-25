星玄｜林夏薇跟傳失婚男星單獨食飯？40度高溫拍古裝超敬業

今日係7月25日農曆六月二十，今日幸運星係巨蟹座，幸運指數居首位，理財投資有望嘗到甜頭。巨蟹座嘅視后林夏薇，唔單止係一名演員，早喺2015年就已經開始，建立佢嘅飲食王國，之後又同老公孖住上，踩入潮流藝術界，發展藝術展覽生意，而喺今年初，佢又喺社交網上宣布，創立鑽石品牌，薇薇咁多年來都投資有道，再加上幸運指數排首位，依家再擴展事業版圖，應該都難佢唔到。

薇薇喺呢排橫店開工，拍緊古裝劇《大生意人》，要喺40度高溫拍攝，真係一項大挑戰。而今次薇薇都係第一次，同好友兼中央戲劇學院同學陳曉合作，真係令唔少Fans都期待視后嘅實力呀！而因為太耐冇見，薇薇都有約陳曉食飯，但對於陳曉失婚傳言，薇薇就話作為好朋友，冇專登去問。

肖豬嘅朋友財運旺，理財上不乏靈感，收入可望顯著提升。豬仔許凱主演嘅新劇《你比星光美麗》最近熱播中，掀起唔少話題，而同田曦薇嘅古裝劇《子夜歸》，亦都就來上映，而新懸疑探案劇《火場追凶》，依家已經開機，睇嚟未來一段時間，應該可以頻頻曝光，工作做到冇停手，許凱嘅收入當然係直線上升啦！