Ian@MIRROR不捨個唱　望時間停頓於10點半

男團MIRROR成員陳卓賢 （lan） 一連七場首個個人演唱會，於今晚（25號）假亞博圓滿結束，而網上出現炒25號的尾場飛潮，有「黃牛」在網上將原價1,080元的貴價炒至逾3,000元，更傳出地下近舞台位置高達5,800元，至於最近舞台的Row A最誇張，竟然開價近$10,000。

而早在頭場已開始倒數的他，在24號第五場騷後，於社交網已流露不捨之情，上載身在波波池的「影後」相，留言：「第六場，尾二場」，不少Hellosss（粉絲暱稱）亦謂回覆謂望時間停頓：「好唔捨得，永遠停留10:30就好，望演唱會推出專輯。」其實由第二場開始，Ian在Encore環節時與Hellosss（粉絲暱稱）大玩「時間停留10點半」，Ian問監製：「依家幾點？」Hellosss一起高呼：「10點半！」後，他笑謂：「大家日日都答第二日唔使上班，我嘅演唱會令勞動人口少咗1萬人，10點半嘅話要唔要唱多隻歌？」

演唱會首場，Ian請得吳林峰打頭陣，而第二晚則是王菀之（Ivana），她在台上表示：「我好鍾意喺屋企，好少做演唱會嘉賓，但被Ian感動先出關。」之後分別是新進音樂人Gordon Flanders及Serrini，而第五晚則是主唱電影《九龍城寨之圍城》插曲《風的形狀》而爆紅的岑寧兒（Yoyo），不過搞笑是原來兩人互不認識，Yoyo在台上說：「Ian好大膽咁邀請我做嘉賓，祝福你，距離你理想中音樂人嘅形狀，每一日都愈嚟愈近。」