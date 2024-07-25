吳雨霏楊愛瑾同處北海道零互動　世紀合照得個吉

前女團Cookies四散，眾女成為餅碎！然而，吳雨霏（Kary）和楊愛瑾（Miki）曾經好好姊妹，但疑似有人將Kary於2016年小產一事曝光，令2人反目多年。直到去年鄧麗欣舉行演唱會，Kary和Miki罕有同框，因而被外界指兩人已經破冰。近日Miki與Kary不約而同到北海道玩，不過兩人分別在社交網貼相，繼續零交流。

Miki日前一家赴日旅遊，在仕交網貼靚相晒長腿，還留言︰「愛上北海道的夏天。」另一邊廂，Kary原來也身在北海道，於四季彩之丘、日之出公園等景點打卡，並留言︰「謝謝你們陪我做喜歡的事。細個去旅行時，成日唔明點解阿媽咁鍾意睇風景呀，睇花呀，唔明啲花有乜咁特別，悶到抽筋，依家老咗終於識欣賞，山長水遠熱到暈都要影返幅呀遊客！」不過今次Miki與Kary雖然同處北海道，但網上完全零交流，未有在對方的貼文留言或Like，引起不少網民熱議。

去年鄧麗欣舉行演唱會，反目多年的Kary和Miki罕有同框合照，似是破冰，當時吳Kary笑稱兩人同屬一間教會，常常遇到，早已破冰多年，只是未有向外提及，Kary說：「都咁大個人，大家有自己家庭，向前望。」 然而上月9日Kary生日，與不少朋友慶祝生日，包括好姊妹區文詩、鄧麗欣、百億千金曾昭怡和邢李㷧女兒邢嘉倩等，始終未見Miki的身影。