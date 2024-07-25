莎蓮迪安傳收1,560萬歌酬奧運開幕禮復出與GaGa合唱

巴黎奧運將於香港時間周六（27日）凌晨正式開幕，外界近月一直傳出奧運開幕式明星演出陣容，其中兩年前宣布罹患罕見疾病「僵硬人症候群」取消巡唱抗病的加拿大天后莎蓮迪安（Celine Dion），被傳將於奧運開幕上復出舞台，已現身巴黎的她昨日就被傳收高達200萬美元（約1,560萬港元）一首歌的天價歌酬復出。今日就傳出莎蓮將與另一表演嘉賓Lady GaGa屆時於開幕禮上破天荒合唱！

據知兩大天后將會合唱由已故法國女歌手Edith Piaf的經典名作《La Vie en Rose》，有傳媒人士除了已證實消息之外，並爆莎蓮將穿上由法國著名時裝品牌出品的粉紅與黑色羽毛披肩表演。暫時未知莎蓮是否於開幕禮上只唱一曲，有指奧委會除了支付莎蓮巨額歌酬之外，還會支付她的住宿費及車馬費等其他開支。

不過奧委會方面的發言人已向傳媒否認開幕式「表演者」的歌酬傳聞，並強調表演者是沒有收任何費用演出。發言人說：「他們決定在這樣的條件下進行表演，反映出他們渴望成為法國和體育界歷史性賽事的一部分。」至於莎蓮與GaGa是否將於開幕禮上演出，奧委會方面則沒有證實。不過法國體育部長Amélie Oudéa-Castéra日前受訪時被問到身在巴黎的莎蓮是否為奧運會演出。她回答表示：「奧運開幕有很多驚喜表演，莎蓮這個時間在巴黎並非偶然。」此話更令人相信莎蓮將會為奧運會獻唱。