威尼斯電影節︱Lady GaGa越級挑戰安祖蓮娜爭影后

國際影壇盛事，《第81屆威尼斯電影節》即將於下月28日至9月7日舉行，而各個單元的入圍名單正式公布，一如外界所料，荷里活電影《小丑：雙瘋》（Joker: Folie A Deux）入圍今屆「主競賽單元」，片中飾演「小丑與小丑女」的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與Lady GaGa將與其他巨星爭奪影帝影后。

2019年《小丑》上集已入圍過《威尼斯》並成功奪走最佳電影金獅獎。除了《小丑：雙瘋》之外，今年亦有多位荷里活影星主演的新作入圍，其中包括妮歌潔曼（Nicole Kidman）的美國片《Babygirl》以及安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的歐洲片《Maria》，安祖蓮娜於片中飾演一代歌姬希臘女高音Maria Callas。

至於亞洲電影方面，「影展常客」日本名導北野武，今年有自導自演新作《破碎之怒》（Broken Rage）入圍「非競賽單元」，今次是北野武與淺野忠信繼去年的《首》後再度合作。此外，日本另一名導黑澤清與男星菅田將暉的新作《雲》（Cloud）亦入圍「非競賽單元」。而今年就有兩部華語作品入圍「主競賽單元」爭獎，分別就是新加坡導演楊修華的第4部劇情長片《默視錄》以及內地紀錄片導演王兵的《青春》三部曲最終章的《青春（歸）》。《默視錄》由台灣男星李康生主演。

除了《威尼斯電影節》之外，另一影壇盛事《多倫多國際電影節》（TIFF）亦公布部分入圍名單，其中侯孝賢監製、張艾嘉與林嘉欣合演的新作《女兒的女兒》入圍「世界首映單元」。張艾嘉於1992年曾被《TIFF》選為「焦點影人」，成為東方女演員第一人，2015年也曾帶着導演作品《念念》在《多倫多》首映，所以對她來說《TIFF》就像是一個熟悉的老朋友，她說：「這麼久沒見，終於能再帶着喜愛的作品回到《多倫多電影節》，我覺得非常高興！」