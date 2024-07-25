Anson Lo不願透露病情　望放慢腳步陪家人

男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）自公開身體健康亮起紅燈後，明言日後要調整步伐，工作放慢及多陪家人，話雖如此，他有意明年再開個唱，超越個人4場演唱會紀錄，但就表示無意要同最多場數保持者Ian作比較。

近日AL推出新歌《Hey Hey OK！》成為最新洗腦歌，MV在日本沖繩取景，人靚景靚，讓人看得賞心悅目。當中AL一反鏡仔不露髀的傳統，激罕以短褲上陣，晒出白雪雪大髀一幕令人印象難忘，他戲言：「唔使次次着西裝或者着黑色，應該無人會落沙灘着西裝，我都過唔到自己關啦！（白雪雪大髀令歌迷反應好熱烈？）見到我真實膚色，皮膚真係咁白，我無全身化妝，無由頭到腳搽粉底㗎！哈哈！」。他開心歌曲反應理想，直言新歌讓人聽完好開心感覺，如進入夢幻、無憂無慮的世界，忘記所有煩惱。在MV中有玩板的鏡頭，AL坦言背後有不少人幫忙：「我係企唔到喺板上面，跪到都開心啦！」，而沖繩之行後，他也希望學浮潛和潛水，喜歡望着海有種自療感覺。

早前AL自揭身體不適，出現暈眩及聲帶水腫問題，問身體狀況是否都OK？他表示:「身體OK，有啲狀況需要監測住，仲Function到，（咩病？）唔方便講，講完大家會仲擔心，但係唔使食藥，唔使做入侵性治療，唔使擔心。（個病會影響唱歌跳舞？）暫時唔會，有啲特別嘢唔好做，例如唔好跌親，但跳舞係OK，大家唔使擔心，仲跳到舞唱到歌表演到，聲線都無事。」為健康着想，他開始注重工作與生活平衡（Work-life balance），坦言想多陪伴家人，將工作放慢。

不過他透露父親之前看到神徒安排的無人機賀壽表演，為兒子感到驕傲，因此他也希望令屋企人為他自豪多次，定下30歲前再開個唱的目標，不過他笑言純粹是個人「冥想」，尚未獲得公司通知。問到可想打破Ian創下7場個唱的紀錄？他表示：「數字上無得比較，首先訂唔訂到場有關，係咪可以連續做10日呢？可能坊間會有好多比較，但製作背後有太多因素，會聽天由命，（想場數多啲？）如果有當然好，多啲粉絲睇到，都希望每一個神徒有機會至少睇一次。」又透露正籌備下一首歌，為將來出實體專輯做準備。至於鏡仔Frankie和Lokman先後公開戀情都無好結果，會否嚇怕他將來不敢公開戀事？AL表示現在無拍拖，認為公開戀情也非單方面選擇，每人處事方法不同，毋須作比較。