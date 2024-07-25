為呼籲大家留港消費，各品牌或餐廳都出盡法寶，於夏日推出多項活動和美食，讓香港人有得玩有得食，近日不單有本地老字號品牌攪活動，還有名廚的限定盛宴，希望吸引各位留低慢慢歎。

了解本地麵粉

早前的腐乳品牌突發停業，讓大家意識到本地老字號買少見少。本地麵粉廠適逢60周年，於即日至8月4日在深水埗推出麥香承傳‧九廠體驗館的活動，場地會變成迷你麵粉廠，參者加可看到麥倉、吸麥塔和輸送管等設備，麵粉袋藝術廊有品牌多年的麵粉袋設計，更特地推出藍水仙麵粉袋主題Tote Bay，周末會有DIY絲印藍水仙工作坊和市集，到時除有不同的麵粉製品，還有其他人氣網店和社企的出品，讓大家玩得高興。同時間，會場地下咖啡館會有期間限定菜單，茶點選用品牌麵粉製作，包括核桃酥牛角包、英式鬆餅、鹽可頌和生吐司，麵食有豆乾拌麵、葱油雞拌麵和蒜油蝦意粉等，餐廳更用麵粉副製品高纖胚芽打造胚芽薑黃咖啡、樽仔胚芽奶和鴛鴦等，讓各位由外到內感受品牌氣息。

中日聯手

中菜和日本菜都是本地人愛吃的菜系之一，中環米芝蓮一星的日本割烹料理主廚兼澤良太師傅和一星中菜廳鄭錦富師傅於7月26日及27日舉行中日聯乘晚宴。頭盤先兩位師傅的鵝肝凍‧星鰻壽司、獅子唐青椒釀扇貝和熊本縣番茄釀蟹肉打開序幕，呷一口富哥熬的煎翅花膠酸湯後，就有時令的日式刺身、燕窩釀鳳翼、香魚春卷、煙熏法國沙朗鴨配富哥秘製醬及乾鮑海鮮釜飯，最後以芫香綠豆沙和蕨餅作結，讓客人品嘗到星級的中日風味。

私房驚喜

為客人度身訂造的私房菜式，幾時都咁有驚喜。尖沙咀西餐廳即日至月8月17日和私房菜廳師黃國樑合作推出限定3道菜菜單，黃師傅修讀法國藍帶廚藝學校後，將家中廚房變身私房菜館，經驗豐富。今次菜式有煙熏三文魚配紅菜頭汁及蒔蘿，配以餐廳的辣根乳酪，輕盈開胃。主菜有慢煮牛腹膜配薯仔及蛋黃醬，甜品就是咖啡蜜棗布丁配手工雲呢拿雪糕，層次豐富。同時間，餐廳亦推出夏日菜單，午餐有素食蘇格蘭蛋以豆類代替豬肉，煙熏三文魚配堅果黑麥麵包和薰衣草蜂蜜忌廉芝士，香味滿滿。晚餐有烤菲律賓黃鰭吞拿魚、琴托雅巴斯克豬和酸辣鮟鱇魚冬蔭功湯，夠晒開胃。

清爽柑橘

酸酸甜甜的美食，最能令人開胃。金鐘日式家品雜貨店剛擴建升級，日常用品有新貨外，食品部有全新季節限定柑橘系列，酸爽香口的檸檬煙肉風味蝴蝶餅、檸檬果醬夾心餅和檸檬黑椒風味薯片等。因應新店開張，金鐘分店由現時至7月25日，購物滿指定金額，可獲贈限定ISB充電式手提風扇連刻字服務，每日100個。此外，整個品牌近日推出季度折扣優惠，指定貨品低至7折，想買千層蛋糕、朱古力薯片又或各式小吃，就要趁機入貨。