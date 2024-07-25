靈敢侶情：我不喜歡驚喜，沒有例外，也沒有如果。

我明白，驚喜的目的是為了讓對方開心和心暖，但驚喜的背後，包含一連串「不要讓我知道」、「暗地進行」、「偷偷打聽」、「互相隱瞞」部署，我實在不喜歡「背後」的行為。

我看事情，不會先看情緒，而是看事情的根本：驚喜是情緒，背後部署是根本。在我來說，如果我視一個人為朋友，我不會騙他，也不會暪着他做事。我喜歡坦誠，不滿意會對質、開心會笑、喜歡一個人亦不會怕不好意思而如實告之。

這種想法很奇怪，因為人類看事情習慣複雜，明明一句對不起便可完事，大家偏偏加上一些「他的出發點無錯」、「這件事沒說錯還是對」。在友誼裏，我則寧願簡簡單單，我不騙你，已經省卻好多麻煩；我不會在你的背後做事，不論最終你會開心還是傷心，又已經避過很多心病。

當然，驚喜又不用說到騙，但我自問真的沒有時刻激發出朋友最好一面的能力。如果一個人有能力在我背後組織一班朋友、部署一件事，假如他日我不知情地得罪了他，他會否將好變壞，部署一件讓人傷心的事？

所以每次我認識新朋友，開始交心和熟落了，我都會跟他們說：我無習慣慶祝、也不喜歡驚喜。幸運地，朋友們在笑我奇怪之中也十分尊重。我們就是這樣不會去改變對方，大家舒服自在，棱角撞棱角，很快又十年。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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