由淺入「深」　挑戰極限運動

四年一度的體育盛事於巴黎舉行，除了傳統游水田徑項目，今年亦加入滑板、霹靂舞、攀岩及衝浪等極限運動，難免令人心癢想挑戰一下。其實北上深圳就可玩齊以上新興運動，今次深入當地最大滑板場、人氣跳舞學校、攀石兼歎啡的攀岩館，以及坐擁西涌第一線美景的衝浪俱樂部，讓大家齊齊投入運動熱潮！

南山區：滑板旗艦店 初學者啱玩

出於對滑板的熱愛，創辦人於2013年成立滑板文化平台Wandering，後來更於2023年在南山開設Wandering滑板旗艦店。全店佔地約1,400平方米，屬深圳最大室內滑板場，裝潢的靈感來自水泥街道，Raw味十足之餘，還滿布法國藝術家Lucas天馬行空的創作。其Skatepark部分由多個區域組成，如街區設有長平台、斜杆、台階及金字塔；碗區採用半島設計，包含斜面及弧面等好玩地形。

店內的教練均取得中國輪滑協會專業認證，具有多年教學經驗，提供零基礎1對1及小班培訓。初階課程可學到護具佩戴、上下板站位、滑行、煞車、壓彎、快速收板等技巧，進階班則可學習花式及弧面動作。由於此店以教學為成立目的，所以障礙物都有高度限制，適合初學者一展身手。特別一提是場內提供DIY裝板及保養服務，可即場更換砂紙、軸承、支架PU等配件；另外又代理了多個國際滑板潮牌的商品，難怪深得板友歡迎。

龍華區：美式工業風 教授霹靂舞

JAMYO街舞醬是全國大型舞蹈連鎖品牌，曾任內地綜藝節目《這！就是街舞》及《熱血街舞團》總決賽的評審，並於內地舉辦多次街舞比賽。目前有超過50間店舖分布在廣東、江蘇、山東等地，深圳於龍華、寶安、坪山區都有門市，龍華店採用美式西岸工業風設計，擁有寬敞明亮的大型跳舞室及私舞房，牆上噴有塗鴉裝飾，令人感到活力十足。

學院以簡單易懂、高運動量的跳舞課程以主，其中霹靂舞屬1對1私人教授，一個周期約20節課，導師會按學員基礎進行B-boy特訓，讓人逐步掌握倒立、翻滾等動作技巧，初學者也可報讀一節試班先行體驗。它還提供Hip Hop街舞、Popping機械舞、Locking鎖舞等多種課程；報讀全舞班更連Jazz爵士舞、Urban現代舞、K-Pop韓團舞甚至抖音舞都有得學，肯定能找到適合自己的風格。

寶安區：第一攀岩館 抱石歎咖啡

攀岩又稱為「岩壁上的芭蕾」，近年於深圳大行其道，大大小小的場館愈開愈多。Cube有石是深圳寶安區第一間攀岩館，內有小高牆、抱石區、訓練區和休息區，並擁有全深圳第一塊月亮板訓練牆，特別適合力量及指力訓練。小高牆高約6米，提供兩個自動保護器，針對新手而設計；抱石區面積超過200平方米，高5米，岩壁角度包括-5度、5度、15度及30度，讓高手按難度挑戰。

場內地面鋪有厚厚的海綿保護墊，玩時不需要繩索保護，同時路線標記清晰，以不同顏色的膠帶標註難易度及起終點。課程涵蓋入門體驗及1對1技巧指導，教練會於練習時提出修正，讓初學者或資深玩家都感到滿足。樓高三層的場館還設有咖啡吧，配有實木桌及投影機，玩到攰時可休息睇戲兼歎咖啡。

大鵬新區：衝浪俱樂部 技巧訓練班

所謂「夏季浪西涌」，KAPU卡普衝浪俱樂部便是位於南澳西涌，長達數公里的海灘被譽為深圳最美海景之一，而且擁有優質的海浪，每逢夏季便吸引大批遊人來衝浪。俱樂部備有滑浪板租賃服務，提供私人休息區、戶外沖身區、更衣室及寄存服務，也有防曬服提供，照顧周到。

俱樂部同時有多種課程，包括私教、1對2、進階班、11至20人團練等，適合練習起乘、抓浪、轉向及越浪等技巧。初學者毋須懂得游泳也可報讀，皆因教練會先在安全水域授課，於淺水區跌落水也能隨時站起來。想深造的話可參加兩天課程，除備有兩節課，還提供跟拍服務，以捕捉大家的水上英姿。俱樂部附近的新屋村及鶴藪村有很多特色民宿，想玩過夜不妨預訂入住。