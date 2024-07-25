港姐︱15位佳麗黑白背心模擬奪冠　「城大李嘉欣」最愛瞓覺

《2024香港小姐競選》大會發布15位候選佳麗官方黑白背心造型照，以最簡單黑、白背心上陣，展現最Pure一面，官方近日陸續釋出「2024香港小姐冠軍可能係…」宣傳片，候選佳麗模擬奪冠情景，分享性格特質。

年紀最小只有18歲的1號陳紫佟動作多多，大擺可愛甫士，但期間不慎弄跌頭上后冠。有「城大李嘉欣」之稱的2號倪樂琳則自爆最愛瞓覺，勸勉香港人要多放鬆：「我係長睡眠者，中學時候試過連續瞓咗廿幾個鐘，我懶嘅呢個特質，可以鼓勵香港人勞逸結合。」身材高挑的14號楊梓瑤透露想做演員竟全因劉亦菲：「我2021年睇電視見到劉亦菲，嗰陣時起我就好想做演員，好多謝媽媽好支持我。」

15號俞可程則毅力驚人，為了以更佳姿態參選港姐，事前進行了地獄式減肥，2個月減掉14磅：「雖然好辛苦，但我性格係一決定咗就要做，即使結果點樣都好，努力咗就好足夠。」 12號鍾翠詩則指自己是一名勇敢女生，自信十足說：「我覺得自己好勇敢同埋自信，可以代表香港作為親善大使宣揚香港，展示香港嘅美。」

「艷麗版蔡潔」程姜月則自覺特質是親和力和抗壓力：「我有親和力可以拉近同觀眾嘅距離，同埋覺得自己有比較大嘅抗壓能力。」9號陳甜甜則展現了烈女特質：「我覺得自己膽大心細、有愛心，人生中會遇到好多困難，但我從來唔會退縮，我覺得呢啲困難都係可以成就到更好嘅我。」

另外，屬於「閱歷型」的佳麗，7號秦冀雯來自南京，靠着自學講得一口流利廣東話：「我細細個就出咗去讀書，所有嘢都係靠自己去解決，過程中不斷咁成長，變得更加成熟同堅強。」擅長國標舞的8號盧凱怡則自信滿爆棚：「上到台時好少會去擔心同驚，好享受舞台上嘅感覺。」