陳柏宇戴牙套黐脷筋　泳兒自認條脷夠靈活

歌手陳柏宇（Jason ）、泳兒（Vincy）、陳健安、黃妍、力臻、麥皓兒及Van@Nowhere Boys，今日（25日）出席新城廣播劇《共創未來》宣傳活動。演程式設計員的Jason，跟演設計師的Vincy有感情線，不過泳兒即笑指是對方追求她，會否成功也未知。她又指唱歌以外，也很喜歡為電影或卡通片任配音工作，Jason則表示為卡通配音技術要求很高，泳兒則覺得很有挑戰，問她是否擅長扮聲？她笑言：「我條脷都幾靈活㗎，唔會打撠，我依家都幾放得開㗎，可以拍吓搞笑短片。」Jason則笑指自己冇要求，故沒有東西要放開，泳兒即表示對他佩服，指他不介意每朝開直播時，不介意於鏡頭前脱牙套，很有勇氣，她説：「我都有箍牙，不過我好怕麻煩，食嘢又要除，所以我夜晚先戴。」她笑言自己有拖延症，因不是經常佩戴，結果需1時年的療程2年仍未完成。Jason指自己沒有偶包，不介意開直播記錄生活，同樣有佩戴牙套的他，表示其他時間都盡量會戴：「若果說話有要求，會有少少黐脷筋狀況，但我已經習慣咗唱歌、錄音都戴住，唔影響聲效。」

提到泳兒多了一位同門師妹海兒，她指二人已在活動時見過面，她指大家的名字都是水字邊的阿兒，可以組女團，問她會否擔心公司愈來愈多人被分薄資源？她坦言不會想太多：「專心做好自己音樂，公司資源無窮無盡，哈哈！」她覺得不用去比較，又指學識了主動爭取合作機會，公司通常也會答應：「好似今年想同樂隊合作，初初會猶豫我外表柔弱係咪適合？但我會好長氣，做埋計劃書去解釋，不過唔敢太大咬要求多預算，到攞到資源就會盡做。」Jason則笑指很少主動爭取，習慣聽公司安排：「只要可以繼續出新歌就得。」