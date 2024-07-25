本日日本：《龍貓》粉絲必買！草壁家神還原

對於《龍貓》粉絲來說，故事一開場，草子和次子和爸爸一起搬進的新家大家應該不會陌生吧？「草壁家」可說是《龍貓》中奇幻情節的發生地，日本吉卜力專賣店「橡子共和國」最近就推出了超逼真的「龍貓與大家之草壁家」原比例縮小模型。電影一開始，兩人興奮地探索新屋時，不小心拉動蛀爛的木柱、父女三人一起泡湯的風呂、草子和次子發現煤炭屎鬼的廚房、瘋狂奔跑的木製走廊等等，都在模型都高度還原。屋子設定是一間昭和初期所建、荒廢多時的空屋。因此可以看到高27厘米、闊約53厘米的模型上，重現了經過下雨及日曬後褪色的紅色屋瓦以及日久失修的門柱等。打開可拆式屋頂更可清楚見到內部構造，不論是屋頂、爸爸工作的書齋、廚房、澡堂、走廊等都一一還原。最驚喜的是天花板更附有電燈開關，可呈現晚上燈火通明的樣子。每扇門都可以自由開關，打開壁櫥內裏更有棉被、帽子，甚至連通往頂樓的隱藏樓梯都可打開。隨模型贈送內部構造解析手冊，讓你親手砌出這棟夢幻小屋！售48,400日圓（約HK$2,420）。