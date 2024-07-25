曹敏寶當「中1生」係家人　唔信有人爆料

《中年好聲音》曹敏寶、伍允龍、周啟生及林雅詩等今日（25日）出席活動。早為被爆因與另一中一生梁浩銓傳緋聞，而遭無綫雪藏的曹敏寶，透露將與一位DJ朋友合作拍攝短片介紹新車，問到無綫有否有工作安排？她說：「呢樣要講求時機，我會先做好自己。」提到外界認為她與同樣被爆緋聞的龍婷，獲無綫不一樣對待有欠公平，她説：「我唔方便多講，公司有唔同嘅處理方法，大家唔使擔心，我跟公司有溝通與交流。（同公司關係良好？）我唔鍾意鬧交，鍾意和平，我自己覺得關係良好。（跟《中1》生關係良好？）我可以做嘅事已經做晒，《中年好聲音》係講求團結同一家人精神，我唔想破滅。」她坦言這半年出現很多新聞，自己希望將時間放在珍惜自己的人身上。提到有指緋聞來自《中1》生爆料，她指這半年在沉澱自己及陪伴家人，其他事情不清楚，但不願相信這些新聞，直言《中1》生就是一家人，不過指已沒有跟梁浩銓聯絡。

談到有《中1》生指因太忙才沒跟她見面，她說：「我當然有做主動，但其他事情唔方便講。（被冷待？）佢哋都解釋過，友情呢樣嘢我有自己想法，其他人都可以有自己想法，我不便代其他人發表，人在江湖各有選擇，總之佢哋講乜我都相信。」她表示仍視大家為朋友：「一家人或兄弟姊妹都有機會爭執，我唔能夠控制其他人，只可以控制自己心態，做好自己。」

她表示老公很支持她：「知道外界好擔我心老公，而我老公只係擔心我。」她更一時感觸爆喊起來，一度要躲在一旁拭淚。她指面對負面新聞，老公比她更強大，又解釋爆喊是因為感覺遇到老公是自己一生最幸福的事：「佢係好成熟嘅男士，面對問題時，情緒比我更穩定。（會小心避開緋聞？）每件事我都會同老公商量，亦會檢討自己嘅行為，因為每個人把尺唔同，可能我嘅行為未必係大眾可接受，我會嘗試思考埋其他人把尺。」

有指事發後無綫要求她低調，但她卻依舊於社交網分享跟老公的日常，她表示向來喜歡分享，並不是刻意放閃，其他亦不便多説，不過指不是每一個管理層都是同一想法。