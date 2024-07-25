鈴木富美奈 逼力爆燈Ｈ奶

貪新鮮係人嘅天性，食嘢如是，睇女亦唔例外，難怪日本寫真界不斷推出十八廿二嘅新人！但其實只要係高質女優，加埋Keep住為自己增值，根本唔驚「峰」芒會畀後浪所蓋過，正如喺2009年出道嘅鈴木富美奈，經歷多年依然人氣高企！

高挑好波

青春逼人嘅美少女，無可否認係相當吸引，但喺日本寫真界，有唔少所謂「老將」，唔止駐顏有術，身材仲要愈嚟愈弗，好似山崎真實、熊田曜子、華彩奈奈，同埋今日為大家介紹嘅鈴木富美奈都係人辦。現年33歲嘅富美奈，個樣望落相當甜美，笑容又親切迷人，如此顏值同初出道時比較，簡直有過之而無不及！身材方面，阿妹有5呎6吋高，以日本妹嚟講，算係高挑，而且心口有一對鮮嫩H奶，加埋籮夠圓、腰夠幼，肉地又夠結實，所以呢副胴體被稱為「逼力爆燈之BODY」！

目標多多

富美奈喺出道時憑住一副乳牛級身材而彈起，喺選美活動出晒風頭，包括喺2011年贏得FLASH小姐嘅冠軍寶座，仲曾代表日本參加世界小姐比賽兼奪得評審特別獎添！雖然喺寫真界打滾多年，但阿妹完全冇諗過要引退，事關坊間仲有好多人欣賞同讚賞佢夠可愛又好身材，而喺一次訪問中，佢仲話未來有好多計劃同目標要實現，包括喺德州樸克比賽中贏番個冠軍，同埋繼續喺影視圈挑戰自己，飾演一個擁有雙重性格嘅角色。講到演戲，富美奈早前為「東京明星電影節」演出一部宣傳短劇，除咗演技獲好評，仲喺片中大騷英語能力，睇嚟佢好有資格進軍國際喎！