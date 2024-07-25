炎亞綸遇2個恐怖情人抑壓6年　其中一個污糟邋遢暗指耀樂？

台灣藝人炎亞綸（吳秉孺）持未成年私密影片被定罪，終獲緩刑。昨晚（24日）台灣打風，他突然在社交網發文「憋了6年了」，感嘆自己的原罪就是年紀較長、世俗認定有社會地位，一問網友「曖昧對象習慣虐待小動物怎辦」，二問「對象被指用身體交往金錢且衞生習慣極糟」，強調2篇不同人，二問講的男子不少人猜是耀樂，炎亞綸僅回：「大家自己去猜想吧。」

炎亞綸養了一隻狗狗Poti，他透露該對象還是「X大幼保系」，指某天在家洗澡，突然聽到Poti發出陌生的叫聲，出來後發現牠躲在從不會躲的角落發抖，他找到牠背上皮膚紅了一大片，他問男友卻沒答案。直到彼此漸行漸遠後，有友人私訊他，說是對象的「前男友」，提醒他該對象「有虐貓狀況」，他才把事情翻出來。

炎亞綸說：「我個人認為虐待小動物才是真正恐怖情人。」網友提醒他報警，他則回「當時根本腦筋一片空白」，並說此人「在圈子裏還算活躍着」，也回應：「當年我也是直接放生，但招來的是我是無情的人，以致對方想報復。」

除了虐狗的對象，炎亞綸也提到另一對象因流離失所，他幫對方找住所還支付房租，過不久就收到此人會用身體交換好處和金錢的說法，之後他又拜託一位朋友租房給這位對象，某天朋友找他去看對象的房間，房間撲鼻的垃圾臭味，床上都是吃過的餐盒、飲料杯，幾袋的垃圾，他不忘用生命發誓就是那麼髒，氣憤付出被糟蹋，問題最後不忘提醒大家要以「他是個公眾人物」來思考。