惠利久違訪港盼能欣賞夜景　吳家忻短裙晒腰露長腿搶Fo

韓國女星惠利、kayan9896及林愷鈴（Ashley）等今晚（25日）現身尖沙咀出席活動，吸引大批粉絲及市民圍觀，惠利先以廣東話跟大家打招呼及自我介紹，她表示已很久沒來港，仍有這麼多粉絲來支持感到很高興，又表示很想念香港的粉絲，可以見到大家相當幸福，希望之後能抽時間到山頂欣賞維港夜景。談到她憑電影《Victory》於上月在《第23屆紐約亞洲電影節》獲頒「亞洲新星獎」，她表示很榮幸能到當地領獎，又期望電影能在香港上映，屆時便可跟香港粉絲見面，今年下半年除了繼續為《Victory》宣傳，還會為新劇開工。

而藝人吳家忻（Kayan9896）則以短裙露腰裝性感亮相，問她是否因之前被網民偷拍，將其173cm身拍成153cm，身形比例還要相當奇怪，故今日特意為自己平反？她笑謂：「今次件事說明咗要靚靚示人，係需要一班團隊嘅努力，因為女仔扮靚真係好需要時間。」她又笑言不會介意那張照片，但講笑提醒大家下次拍攝時最好留意角度：「但最好都係唔好偷影，不如過嚟同我打個扮呼先，哈哈。」至於有指她跟Tyson Yoshi鬧反，她説：「鬧交呢啲同朋友經常性，又唔算係鬧交嘅。（佢訪問時聽到你個名走人喎？）吓？我唔知呀，可能佢心情唔好。」她表示大家有緣份便能成為朋友，不過坦言暫未有收到對方明年的婚禮邀請。

同場的Ashley近日忙於為10月的音樂劇準備，屆時會跟包括粵劇名伶阮兆輝等人，舉行兩場由南音和爵士樂Crossover的音樂劇。雖然由讀書時已開始唱爵士樂，亦經常參與小型演出，但今次要結合南音，Ashley坦言絕對是一大挑戰，感到十分新鮮。她指阮兆輝是很有魄力和能量的前輩，自己很欣賞對方，因此更加要為今次演出做足準備。