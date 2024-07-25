阿嫂色誘　綠帽贈老友

正所謂「朋友妻不可窺」，之但係發生喺四仔入面嘅話，就唔同講法喇！當中嘅阿嫂樣靚身材正，而且又姣又飢渴，成日勾引老公嘅兄弟上床，而見阿嫂主動送埋嚟，梗係食得唔好嘥，一於送頂綠帽畀老友！

撞破自娛

呢部由Twistys製作嘅《Treat Yourself #16》，以第一身主觀角度拍攝，並搵來美乳脫星Alex De La Flor、Eliza Ibarra等演出，官能刺激同投入感兼備，最重要係情慾場面夠香艷。呢晚男主角受托到老友屋企探望佢老婆，點知見到阿嫂喺廁所自娛，而女方知道畀人撞破仍然繼續享受快感，後來仲主動向男方飛擒大咬，呢鋪真係唔知點收科喇！

尋求慰藉

如果老友個老婆經常搵你訴苦，咁就要小心啲喇，想知點解？就要睇Private推出嘅《High Society Girls》，由幾位癡女脫星參演，一睇陣容就知戰況相當激烈又狂野。故事講人妻搵老公嘅好兄弟分享閨房秘密，猛踩隻佬嘅床上表現差，而好兄弟心知對方有企圖，所以避之則吉，卻估唔到人妻趁老公出門遠行，竟然摸上好兄弟嘅屋企尋求慰藉，一場令兄弟友誼破滅嘅出軌關係即將發生！

投懷送抱

邊個最叻口不對心？咪就係Deep Lush炮製嘅《Creamed V4》，當中嘅老友老婆囉！由巨乳脫星飾演嘅朋友妻，經常同男主角針鋒相對，男方以為女方討厭自己，卻估唔到原來佢一直芳心暗許。呢晚朋友妻借幾分酒意投懷送抱，而喺酒精亂性下，兩人嘅慾火一發不可收拾！

碟評

出軌主題向來係四仔片廠嘅至愛，若然鍾意睇激情十足嘅床戲出，《High Society Girls》可以滿足到你，而想睇劇情類四仔，《Creamed V4》喺編劇上頗有新意。不過講觀賞性，以第一身主觀角度拍攝嘅《Treat Yourself #16》，可以畀到你回味無窮嘅觀後感。