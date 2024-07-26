星玄｜莊錠欣晒背露腰出「股惑」　泳褲邊若隱若現超火辣

今日係7月26日農曆六月廿一，最旺生肖係虎，貴人出現，事業前景將會愈來愈明朗。前韓國女團CLC香港藉成員莊錠欣（Elkie）就係肖虎，佢係今個月初出席首張迷你專輯新歌記者會，受訪期間唔單止大爆同TWICE台灣成員周子瑜嘅友情依舊，被問到係咪已經「破冰」，莊錠欣就話從來都冇冰過，又講話新歌發行之前，就已經畀過對方聽，話莊錠欣有貴人出現，唔通呢個人就係好姐妹子瑜。

日前，Elkie為台灣夏日音樂節擔任表演嘉賓，見佢着上黑色比堅尼外襯白色露背泰山裝背心，大晒白滑美背之餘，仲出露纖腰，再加上超熱短褲，當中更見佢屹籮晒股，黑色三角泳褲邊若隱若現，夠晒性感火辣。

至於今日幸運星係白羊座，財運急升，愛情得意，可望迎來愉快一天。白羊女陳喬恩近年轉戰內地發展，又不時喺社交網上載同老公Alan去旅行嘅靚相，大晒恩愛。早前佢同吳謹言合作嘅劇集《墨雨雲間》，憑精湛演技將反派角色，演得活靈活現，獲得唔少網民大讚，而佢所參演嘅另一套劇集《山河枕》，亦於本月初煞青，喬恩事業愛情兩得意，每日都係Happy Day啦。