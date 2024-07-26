【是日通勝】

農曆六月廿一

甲辰年 辛未月 辛卯日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、動土

忌：合醬、醞釀、穿井

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：29、47、36

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：財運急升，愛情得意，可望迎來愉快一天。

金牛座：自私自利乞人憎，易變成事業發展絆腳石。

雙子座：事業與財運皆上升，多用黃橙兩色有着數。

巨蟹座：事業發展如魚得水，惟收入增長不似預期。

獅子座：毋須額外付出已達成工作目標，要懂感恩。

處女座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

天秤座：面對他人的無心之失，寬容以待會有好處。

天蠍座：溝通非辯論，不應硬要對方支持你的觀點。

人馬座：工作壓力大，精神疲累，沒心情理會身邊人。

山羊座：荷包有點拮据，在開源節流上要多下苦功。

水瓶座：財運差，不應再胡亂花錢，否則後果自負。

雙魚座：易惹口舌是非，別和沒教養的人斤斤計較。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）雞 易破財

鼠：人緣一般，與人相處要考慮對方感受。

牛：勿因一時失意而氣餒，做事要有耐性。

虎：貴人出現，事業前景將會愈來愈明朗。

兔：抵抗力一般，不宜吃過多刺激性食物。

龍：做事得心應手，但要提防豬隊友拖累。

蛇：處理大額投資要謹慎，以免得不償失。

馬：花太多時間在工作上，小心伴侶不滿。

羊：在知識上充實自己，對事業發展有利。

猴：工作上有點手忙腳亂，勿為此發脾氣。

雞：是日沖煞，做事易分心，破財機會大。

狗：情緒低落，對很多事情都提不起興趣。

豬：運勢平平穩穩，今天沒有問題難倒你。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

事業女性何以婚緣難

現代社會的婚姻歲數愈來愈大，這是社會環境所帶來的影響。職業女性，拍拖的時間有限，或職業關係，圈子問題，都是婚姻的阻礙。這是人所並知的事，而今次要說的，是高收入女強人的婚姻問題。

八字命理上，男性以財為妻，男人有錢，妻妾不缺。而女命以官星為夫，不論是正官星或偏官星，皆作夫論。在命理上，官星就是事業星，女命的夫星與事業星重疊。而工作事業，不是自己可以控制的，更多的情況下，被工作上的事件與工作上的人際關係，無可奈何地控制着。

女強人的事業成就高，其命中的官星必然旺盛，才會顯現出其人生的事業成就。若然命中官星強旺，選擇早婚，其官星旺盛之力，自然反映在其丈夫身上，丈夫自然有平步青雲的成就。又因為早婚，而在事業奮鬥的時間少了。

以女性的命運而論，事業與婚姻，的確難以兩全。雖說難，但社會上依然有極少數的實證。人來熙熙，你是否就是萬中之一呢？所以女性在讀書階段，先了解自己的八字命運，掌握資訊，從而計劃自己的事業與婚姻，嚮往甚麼的生活。