Twins獲粉絲特製80歲開騷歌單　阿Sa：你敢嚟我哋敢唱

女子組合Twins近期正舉行世界巡唱，掀起不少集體回憶。近日，有網民二次創作了Twins「80歲演唱會」歌單，首首絕核，正主蔡卓妍（阿Sa）看見後，幽默地回覆網民：「到時你敢嚟我哋敢唱！」趣味十足的留言引來鄧麗欣、鄭希怡搭訕，大呼期待！

Twins本月20日完成南京站的演出後，將於明天移師深圳開騷。尚處於休息時間的阿Sa，不時上網翻看粉絲分享的貼文，近日她就發現有網民出Po，表示希望Twins能夠唱到80歲，還「特製」了她們屆時的演唱會歌單，當中包括《風濕與風》（原名：《風箏與風》）、《下一站天堂》（原名：《下一站天后》）等。阿Sa看見網民創意十足，都不禁將歌單「貼堂」，她在網上轉載相關貼文並留言：「聽講啲fans已經幫我哋諗好咗80歲演唱會嘅歌單……」還標識了幾句經過二次創作的歌詞，回覆網民：「到時你敢嚟我哋敢唱。」還開玩笑指就算坐住電動輪椅都要唱，一於齊齊鬥長命！

好友玩埋一份

而阿Sa的一班好友，見她和網民玩得如此開心，都紛紛留言參與，其中鄧麗欣貼上「笑到喊」的表情符號，留言道：「我想聽」，黃敏奕則指「笑死！」，鄭希怡直言好喜歡《下一站天堂》，填詞人黃偉文就加入粉絲行列，同樣玩二次創作，他留言：「愛情當入土（原名：《愛情當入樽》）、多謝失禁（原名：《多謝失戀》）」等，獲阿Sa大讚：「掂喎！」