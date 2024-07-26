東方日報C1：Anson Lo「怪病」纏身冇藥醫　忌仆低淪玻璃人

男團MIRROR人氣王盧瀚霆（Anson Lo，AL）早前自揭健康亮紅燈，胞姊更為此擔心到爆喊。他近日接受本報獨家專訪時表明要密切監測病況，並直言不能跌倒。受「怪病」纏身的他有所啟發，揚言日後會調整生活節奏保健康，放慢工作腳步，多陪家人。

AL早前自爆身體不適，出現暈眩及聲帶水腫問題，已進行身體檢查，其後更在生日會上淚灑當場，指跟家人交代健康情況時，胞姊喊足全晚，不少「神徒」（AL粉絲暱稱）為此憂心忡忡。AL近日接受本報專訪，談及健康狀況時不肯明言患有何病：「唔方便講，講完大家會仲擔心，不如唔講。但係唔使食藥，唔使做入侵性治療，唔使擔心。（個病會影響唱歌跳舞？）暫時唔會，但有啲特別嘢唔好做，例如唔好跌親，但跳舞係OK，仲跳到舞、唱到歌、表演到，聲線都冇事。我身體OK，有啲狀況需要監測住，仲Function到，冇事。」他坦言為了健康着想，開始注重工作及生活兩者的平衡，而且希望可以多陪伴家人，放慢工作節奏。

開個唱無意與隊友比較

雖然身體響警號，但對事業充滿幹勁的AL已定下工作目標，之前「神徒」為他安排無人機表演，AL指父親對此大感驕傲，期望可以令家人再次因他感到自豪，因此許下30歲前再開個唱的願望，意味明年上半年開騷，不過他笑言純粹是個人「冥想」，尚未收到公司通知。問到可想打破隊友Ian創下7場個唱的紀錄？他表示：「數字上冇得比較，首先訂唔訂到場，係咪可以連續做10日呢？可能坊間會有好多比較，但製作背後有太多因素，會聽天由命。（想場數多啲？）如果有當然好，多啲粉絲睇到，希望每個『神徒』有機會至少睇一次。」他期望挑戰自己，突破4場的個人紀錄。

近日AL推出新歌《Hey Hey OK ！》成為最新洗腦歌，MV在日本沖繩取景，讓人看得賞心悅目。當中AL激罕以短褲上陣，露出白雪雪的大腿，令人印象難忘，一反「鏡仔」不露髀的傳統，雖然他拍劇時並曾露髀，但論「露肉」程度，今次可算是出道以來第一次，他戲言：「唔使次次着西裝或者黑色，應該冇人會落沙灘着西裝，我都過唔到自己嗰關啦！（白雪雪嘅大髀，令歌迷反應好熱烈？）見到我真實膚色，皮膚真係咁白，我冇全身化妝，冇由頭到腳搽粉底㗎！哈哈！」他認為每次造型都需要配合歌曲，若下首歌適合着短褲，不介意再穿一次。

公開戀事有顧慮

新歌反應理想，AL大感高興，指聽完令人有愉快的感覺，猶如進入夢幻、無憂無慮的世界，忘記上班的煩惱：「如果大家想要正能量或者快速叉電嘅話，聽完呢首歌就會開心番，冇咁沉鬱。」他自言喜歡游泳，卻從未玩過水上活動，自爆MV中玩滑浪板的鏡頭，其實背後有不少人幫忙推：「我係企唔到喺板上面，跪到都開心啦！」沖繩之行後，他希望學浮潛和潛水，因為喜歡望着大海有治療的感覺。而剛出完新歌不久的他，透露已開始籌備下首歌，為將來出實體專輯做準備。

工作以外，提到隊友Frankie和Lokman先後公開戀情都沒有好結果，他會否被嚇怕，將來不敢公開戀事？他表示現時沒拍拖，認為公開戀情非單方面選擇，而每個人處事方法不同，毋須作比較。

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