lan個唱張敬軒冇期照「現身」　成Mirror個唱場數最多成員

男團MIRROR成員陳卓賢（lan）首個個人演唱會昨晚（25日）假亞洲國際博覽館舉行尾場，隊友江𤒹生（AK）和邱傲然（Tiger）以及沈殷怡均有到場支持，這是AK和沈殷怡傳緋聞後首同場。

lan介紹一出場所彈奏的鋼琴曲是久石譲的《One Summer’s Day》稱會選這首歌原因是因為1993年夏天有個好可愛的小男孩出生。期間有工作人員扮成郵差在台上向lan派信，lan指信是自己親手寫給五年後的自己：「我等五年後先再睇，請工作人員幫我好好保管。」

作為尾場嘉賓的張敬軒因不在香港未能現身，於是與Ian合作拍片合唱歌曲《銀髮白》在演唱會上播放，Ian表示在開騷前已經決定要找對方做壓軸嘉賓，笑言和張敬軒是亦師亦友的關係。

完成7場演唱會的Ian表示平常心，不過不排除兩日後可能會感不捨，又指再開多幾場都沒有問題。提到張敬軒未能親自出席演唱會做嘉賓，問到有沒有想過另找他人代替？Ian說：「冇諗過，反而係諗可以用咩形式呈現。」又表示沒有為今次演唱會特別操Fit身形，稱現在身形未到最理想狀態：「因為我一向都有做運動，同埋我驚操到太fit冇能量完成7場演唱會。」

提起佘詩曼前晚（24日）到場支持，Ian表示十分感謝，又指對方未必是自己的粉絲：「佢可能係鍾意聽音樂，所以今次都好開心，因為今次演唱會嘅音樂性都好強，有唔同人都嚟睇，呢樣嘢係好值得開心。」

講到唱完《仍在》Ian稍微抬手印眼淚，他笑言早兩日在演唱會上是一邊唱一邊流眼淚：「真係好難忍到眼淚，因為聽到舞者佢哋經歷嘅一啲情感，望住佢哋嘅眼睛時有一種好直接嘅交流，嗰一下真係好難忍到。」提到Ian是Mirror成員裏開個人演唱會場數最多的人，問到他認為誰最有機會打破他的紀錄？Ian表示不作比較，自己打破自己，進步最重要，又言沒有意見可以給緊接着要開個人演唱會的AK，因為二人的曲風不同。講到黃牛炒演唱會門票，Ian表示太專注場騷，所以沒有留意，不過呼籲大家從正常途徑買飛。