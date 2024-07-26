張學友撰長文解釋取消原因　親揭鼻竇炎真相：沒有從前強

歌神張學友尋日（25日）宣布因為身體狀況而取消巡唱7月26、27、28日杭州場次，對於要再次取消個唱，向來愛粉絲嘅學友都忍唔住要親筆撰文，向歌迷解釋取消杭州3場演唱會貼文，又承認近日最討厭同最害怕做嘅事，就係寫信畀歌迷解釋不能按承諾開《張學友 60+巡迴演唱會》：「寫信最主要的用意大概是可以為自己的失職找個理由，或者可以讓真正愛我的朋友，明白安心一些，又或者可以讓買了票，又真想看這次演唱會的朋友有個底，應該如何選擇（退票還是保留票根），但不變的事實，就是我又不能唱了！」而大會亦公布賠償細規，包括賠償歌迷嘅交通及住宿費，最高賠償金額為5,800人民幣。

學友表示之前從杭州回港，落機馬上去看耳鼻喉專科醫生，又請家庭醫生替他做全身檢查，結果7個鼻竇中，有3個可能因之前的病毒未清，引致輕微發炎，也因鼻液倒流引致聲帶感染而紅腫影響發聲，其他一切正常：「維他命D少了，膽固醇高了些，微不足道的一些。」佢呢幾日依照醫生指示按時服藥，唔講咁多嘢等聲帶休息，再覆診檢查，醫生話好得八八九九，是否繼續演出可自行決定。

學友稱對佢嚟講「自行決定」只有一個條件，能到達上台表演狀態就繼續，唔得就只好取消：「姑勿論是自己心理質素差，還是60+了恢復能力沒有從前強（公道一點說，回想自己年輕時也沒幾次保住不取消），每次取消演唱會必定會為大家帶來諸多不便和困擾，無論對觀眾、主辦，有關部門、工作夥伴，我都感到十分抱歉，十分無奈、對不起。」學友表示以歌唱同表演為自己生命重要組成部分，將舞台當做其中一個家嘅人，要放棄基本係唔可能，佢會好好了解自己身體，做恰當鍛煉同調息，會盡快返嚟，請歌迷等佢。