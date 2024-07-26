牛油果隱藏功效　美顔護膚好處多

相信好多人都知道，被稱為「超級食物」的牛油果好處多多，不但含有豐富的膳食纖維、維他命E，亦含有優質脂肪，不少模特兒都靠它來瘦身減肥。除此之外，牛油果其實還蘊含抗氧化的營養，可讓皮膚保持彈性和光澤，因此以下會介紹3種牛油果的隱藏用法，各位愛美人士不妨參考一下。

1.保濕面膜

除了直接食用牛油果之外，其實可嘗試自製牛油果天然面膜，而且做法非常簡單。首先將牛油果去籽，並將半個牛油果混合一茶匙蜜糖和半隻香蕉，接着當面膜敷在上臉，約10至15分鐘後用水清洗乾淨即可。牛油果當中的維他命E、蛋白質和果油，可滋潤肌膚並鎖緊水分，有效強化肌膚屏障，達致保濕效果。

2.磨砂膏

牛油果除了具有保濕效果之外，其清潔力也相當不俗，可有效潔淨毛孔。首先將半個牛油果和各1茶匙的黑糖、橄欖油及蜜糖混成糊狀後，在濕潤的皮膚上輕力打圈按摩，便能有效去除臉上的老廢角質和死皮，同時又能滋潤肌膚。

3.卸妝

牛油果本身已經含有油脂，因此只要輕輕用棉花棒沾取小量牛油果的油分，便有效卸除眼下的頑固化妝品，又不用浪費整個牛油果。此外，亦可以將牛油果打成泥狀，再加入一隻蛋黃和半杯牛奶，便可用作卸妝和清潔皮膚，加上牛奶的乳脂具有清潔效果，也能清除污垢和縮小毛孔。