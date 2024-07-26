《死侍與狼人》香港破開畫票房紀錄！賴恩雷諾士話明唔開第4集

漫威超級英雄新作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）周三（24日）於香港率先上映，開畫單日勁收接近500萬港元，除了成為今年西片開畫票房冠軍之外，亦登上香港史上三級電影開畫票房冠軍。

雖然新一集《死侍》票房勁收，但「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）日前亮相名嘴Jimmy Fallon的清談節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》時就表明不會開拍《死侍》第4集。被問及會否開第4集時，賴恩不改搞笑本色即回答：「噢，主啊，唔會啦。我老婆同仔女會同我離婚，我同佢哋任何一個並冇簽婚前協議書。我會破產，或者到時咁樣會拍第4集，因為我需要錢。」除了上Jimmy Fallon節目之外，賴恩與「狼人」曉積文（Hugh Jackman）日前亦上另一名嘴Jimmy Kimmel的清談節目，不過他們就擔任節目客席主持，不過他們是擔任節目客席主持。於節目中賴恩接受曉訪問時首度爆最初《死侍與狼人》的片名是《死侍與朋友》（Deadpool & Friend ），不過有網民於社交網爆片名後獲眾fans劣評才改名。

除了破香港票房紀錄之外，《死侍與狼人》的預告片亦打破觀看次數紀錄，在2月11日發布首條預告片後，24小時內在不同平台內獲得超過3.65億次的全球觀看次數刷新最多人觀看預告片的紀錄，賴恩和曉日前獲頒發健力士世界紀錄證書。而身為Wrexham 球會班主的賴恩亦獲得另一張健力士世界紀錄證書，認證球會的主場館Racehorse Ground為全球最古老的國際足球場。