經典重溫　奧運主題曲曾被阿Lam翻唱成大熱廣東歌

巴黎奧運將於香港時間明日凌晨正式開幕，每年都會有奧運主題曲，今年的主題曲將由法國作曲家Victor le Masne創作的音樂《Parade》。而過往亦有多首經典奧運主題曲成為港人的集體回憶，其中以下造兩首更Hit到被改編成廣東歌。

【《Hand in Hand》（1988年漢城奧運）】

1988年漢城奧運邀請到意大利音樂大師Giorgio Moroder創作主題曲《Hand in Hand》，並由南韓組合Koreana主唱韓文與英文版本。該曲推出後即大受歡迎雄霸歐洲多國的流行榜。而為了迎接奧運熱，TVB亦即時搵向雪懷將之改編成廣東版《一呼百應》 ，並由黃翊與李明珠合唱。至於亞視亦找來黃敏華的《挑戰》來「迎戰」。

【《Amigos Para Siempre (Friends for Life)》（1992年巴塞隆拿奧運）】

奧運主題曲《Hand in Hand》取得空前成功，奧委會「再接再厲」於之後一屆巴塞隆拿奧運找來英國音樂劇大師安德魯萊韋伯（Andrew Lloyd Webber）創作主題曲《Amigos Para Siempre (Friends for Life)》，並由西班牙男高音José Carreras與英國女高音Sarah Brightman合唱，他們於奧運閉幕禮上獻唱該曲。而當年華納唱片公司亦由潘偉源將歌曲改編成廣東歌《友愛長存》，並由「阿Lam」林子祥演唱。歌曲收錄於阿Lam的《祈望》大碟內。

其實阿Lam早於1980年已唱過有關當年莫斯科奧運的歌曲《世運在莫斯科》，並收錄在當年推出的大碟《摩登土佬》內，而封套上亦印有奧運五環標誌，首歌其實並非奧運官方主題曲而是改編自德國樂隊Dschinghis Khan的《Moskau》。