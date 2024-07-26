新店登場　吃遍星泰越

放暑假，最多人愛到東南亞旅遊和玩水上活動，不想暴曬的話，也可選擇留港，探索本地新開的小店，吃遍越南、泰國和新加坡美食，唔怕熱又唔使同人迫，卻能讓味蕾有度假的感覺。

升級越南料理

越南不同的地區都有風味小食，近年亦不乏創意配搭。沙田新開的越式理餐廳主廚Chef Ki曾於米芝蓮星級餐廳工作，師傅用新鮮食材再加創意配搭，為大家帶來新口味。招牌燒乳豬以10種香草及香料醃24小時，蒸煮、風乾再烘烤，皮脆肉嫩。手拍新西牛柳湯河粉，湯底熬8小時，配即點即拍的牛肉，再加油條享用，吸收湯汁精華最完美。越式薄餅餡料有蝦乾、扎肉和肉鬆等，配葱花和自家製酸汁相當開胃，吃時再來一杯越南榴槤或雞蛋等口味咖啡，更加美味。

時尚泰菜

泰國除有豐富的海上活動，近年亦有不少著名的餐廳，時尚泰國菜館早前於黃竹坑開設新分店，用餐區以天然木材設計，更有露天休閒區，讓客人有度假感覺。菜式包括辣椒膏炒原隻肉蟹、泰式蛋咖喱炒原隻肉蟹、冬蔭公、招牌冬蔭公雞翼和泰式香杧炒牛柳粒等，亦有用植物肉什饌的素食之選。因應新開幕，餐廳推出周間晚市美食推廣，星期一至星期五的晚市時段點選指定菜式，可免費獲贈新鮮椰青。

星洲午宴

吃午餐，一碗麵或一碗飯都可以好講究。新加坡籍主廚Edward Voon擅長法國美食，近日他開設店中店，午市時段開設新加坡美食小店，主打經典的星洲美食。必吃的喇沙，湯底以熬煮6小時，配福建麵條和米粉、豆卜、魚蛋和鮮蝦，層次豐富。海南雞飯選用本地三黃雞，米飯加洋葱、葱花和蒜頭炒香，濃郁美味。小食配菜有蝦醬雞翼、五香肉卷、鮑魚沙律和伊比利亞黑毛豬肉串選擇，吃時可配番石榴梳打汽水或香茅特飲，甜品供應變奏的斑蘭芝士蛋糕，質感如日式芝士蛋糕般軟滑，讓大家在午餐都可以吃得更好。