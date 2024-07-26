內地網民茶記搭枱遇Eason　歌神叫細聲啲唔肯合照

歌神陳奕迅（Eason）明日（27日）50歲生日，早前在內地舉行巡唱，卻因連環出意外加上病倒，無奈要將餘下場次延期至明年。而休假期間Eason因打網球不幸中暑，搞到休克而撞傷下巴導致骨裂，要縫30多針。有網民近日在社交網上載Eason的近照，興奮透露食飯搭枱竟然會遇上歌神。

有網民在社交網貼出3張Eason的近照，表示是哥哥在香港的茶餐廳偶遇，當時因餐廳內已滿座，因此要跟陌生人搭枱開餐，沒想到坐在對面的人除下口罩時，竟然是Eason。網民表示當時感到驚訝向對方詢問：「你是不是E……」話口未完卻被Eason打斷：「小聲點！小聲點！」

網民指哥哥當時曾問可否影合照，但因Eason想低調食飯，而婉拒網民提出合照的要求。不過網民就將Eason開餐時的情況偷拍，並放到網上瘋傳。畫面曝光後，不少網民表示羨慕：「和陳奕迅拼桌吃飯，偶遇的方式愈來愈Next Level了，有網友吃飯偶遇陳奕迅和自己拼桌，這是甚麼送上桌的Eason」、「花錢還不一定買得到票，卻在餐廳隨便就碰到E神！」、「哇，這運氣也太讓人羨慕了吧！」